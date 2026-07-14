MelaSòno Music Fest compie 10 anni: tre serate gratuite con Bandabardò, Quartiere Coffee e omaggio a De André

Written by Redazione• 4:11 pm• Cenaia, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

CENAIA – Il MelaSòno Music Fest festeggia i suoi 10 anni con tre serate di musica dal vivo, tutte a ingresso gratuito, tra tributi d’autore, reggae, folk-rock e nuove sonorità.

Il festival si aprirà giovedì 16 luglio con un concerto tributo a Fabrizio De André affidato a Via del Campo, storico progetto musicale che nel 2026 celebra vent’anni di attività artistica. Una serata pensata per rendere omaggio a uno dei cantautori più importanti della storia della musica italiana.

Venerdì 17 luglio il MelaSòno incontrerà per la prima volta le sonorità reggae, mantenendo forte il legame con il territorio. Protagonisti saranno i Quartiere Coffee, tra le formazioni reggae più longeve e rappresentative della Toscana, attivi da oltre vent’anni con numerosi album e un’intensa attività live in Italia e all’estero. In apertura salirà sul palco Ultima Mano, giovane band livornese con un repertorio originale dalle sonorità post-alternative rock.

Il gran finale è in programma sabato 18 luglio con la Bandabardò, una delle realtà più amate della musica italiana dal vivo. Con oltre trent’anni di carriera, migliaia di concerti e una produzione artistica che ha segnato la scena folk-rock nazionale, la band arriverà al festival con il tour celebrativo dedicato allo storico album “Se mi rilasso… collasso”. In apertura si esibirà VEA, cantautrice torinese dalle sonorità folk-pop, vincitrice nel 2025 del Red Contest organizzato dall’associazione La Rossa di Lari.

Accanto alla musica sarà presente anche un mercatino artigianale dedicato ad artigiani e creativi locali. L’associazione Le Formi’e mie Ami’e curerà invece uno spazio dedicato al gioco e alla creatività, con laboratori rivolti ai più piccoli e alle famiglie.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva un’area ristoro con servizio ristorante, bar e panini. Giovedì e venerdì apertura alle 19.30, sabato alle 19.

Last modified: Luglio 14, 2026