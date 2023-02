Verso il voto. Antonio Veronese presenta il nuovo consiglio direttivo di “Patto Civico” in vista delle prossime comunali

Scritto da admin• 7:51 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Presentato nella mattinata di giovedì 16 febbraio dal Consigliere Comunale di minoranza Antonio Veronese presso il Ristorante “Il Turista” in Piazza Arcivescovado, il nuovo Consiglio Direttivo del Gruppo Consiliare “Patto Civico”, in vista delle prossime consultazioni elettorali amministrative del maggio/giugno 2023, riservandosi, viceversa, di comunicare in un secondo momento colui che sarà prescelto per la candidatura a Sindaco.

di Giovanni Manenti

Rivolgendosi ai presenti, Antonio Veronese ha tenuto a sottolineare: “La composizione del nuovo Consiglio Direttivo sia quanto mai eterogenea, senza steccati ideologici come pure rappresentanti di Partiti in quanto ognuno è libero di pensarla come vuole sulla base della nostra filosofia che non condivide un progetto politico, bensì lo stesso amore per il bene della città, ragion per cui precisiamo sin d’ora che non ci schiereremo con nessuna delle due parti (centrodestra e centrosinistra, ndr) in causa, restando viceversa aperti senza alcun pregiudizio verso chi vuole sostenere le nostre idee“.

E quali siano le problematiche della città su cui si basa il progetto di “Patto Civico”, Veronese così si esprime: “E’ sin troppo noto che la città, ed in particolare il Centro Storico, sia in ginocchio a causa del traffico, inquinamento ed una scarsa tutela ambientale, ovvero tutto il contrario dell’attenzione che la presente Amministrazione ha avuto nei confronti delle periferie e del litorale, ragion per cui noi vogliamo che il Centro Storico sia giustamente rivalutato, poiché non si vive solo di lavori pubblici ed edilizia privata, e pur dando atto all’attuale Giunta di aver lavorato intensamente su questo versante, è altresì vero che Pisa ha anche bisogno di altro“.

“In tale ottica“, conclude Veronese, “noi intendiamo formulare delle proposte tali da far fare alla città uno scatto in avanti per portarla ad un livello internazionale, laddove si consideri che Pisa è la quarta città più visitata del nostro Paese, così che il nostro obiettivo è far sì che i turisti non vi restino solo 3 ore come accade sinora, bensì prolungare il soggiorno per più giorni attraverso una grande offerta che possa favorire lo sviluppo economico, il cui ricavato possa essere distribuito nel sociale, in quanto con una elevata percentuale di residenti oltre i 65 anni, gli stessi hanno bisogno di maggiore assistenza sanitaria, rimodulando quella che è la Medicina Territoriale“.

Questa è la composizione del nuovo Consiglio Direttivo di “Patto Civico”: Antonio Veronese (imprenditore), Luciano Sorrentino (libero professionista), Emily Dei (libero professionista), Chiara Frassi (tecnico informatico), Ida Bougleux (ex rappresentante sindacale), Gabriele Puccini (avvocato), Denise Pacini (ex ristoratrice), Michele Paolicchi (imprenditore), Mario Gaddini (ex dipendente VV.FF:), Alexandre Dei (consulente aziendale) e Giammarco Boni (imprenditore).

