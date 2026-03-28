“VerdePisa”: dal 17 al 19 aprile mostra mercato del florovivaismo nel centro storico

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Incontri, eventi, laboratori e allestimenti iconici animeranno la città

PISA – La città di Pisa si veste di verde e ospita, dal 17 al 19 aprile 2026, tra vie e piazze del centro storico, la manifestazione “VerdePisa”, dedicata al mondo del florovivaismo e del verde in tutte le sue declinazioni, con un format completamente rinnovato. L’iniziativa è organizzata e promossa dal Comune di Pisa e da Pisamo con FZ Group, in collaborazione con Confcommercio Pisa e Coldiretti Pisa, e proporrà un percorso espositivo diffuso con la partecipazione di espositori provenienti da tutta Italia.

Fioriture in vaso e recise, piante ornamentali e da frutto, piante grasse, specie esotiche da esterno, prodotti per il giardinaggio e l’orto daranno vita a un itinerario fiorito che attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi della città: piazza Vittorio Emanuele II, corso Italia, piazza XX Settembre, Logge di Banchi, Ponte di Mezzo, piazza Garibaldi, largo Ciro Menotti, Borgo Stretto e via Oberdan.

La manifestazione offrirà anche idee e soluzioni per la cura del verde, il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, con la possibilità di incontrare vivaisti ed esperti del settore. Nel cuore della manifestazione, alle Logge di Banchi, sarà allestita l’area Incontri e Laboratori, con presentazioni di libri, attività di animazione e laboratori per bambini e adulti.

Tra gli ospiti saranno presenti Monica Botta, Laura Gatti, Stefania De Pascale, Francesco e Andrea Mati, Paolo Galli, Lorenzo Peruzzi e Damiano Remorini, che affronteranno temi legati al verde urbano, al paesaggio, alla sostenibilità e al rapporto tra natura e città. Nell’area incontri sarà presente anche un bookshop curato dalla Libreria Pellegrini, con pubblicazioni dedicate al tema del verde.

I laboratori saranno realizzati in collaborazione con la Fondazione Carta Etica del Packaging e con LEGO Natura per i più piccoli. In programma anche dimostrazioni dedicate all’arte del bonsai, al kokedama e alla realizzazione di terrarium.

Sabato mattina è prevista una visita guidata dal titolo “Alla scoperta della flora spontanea cittadina”, con il professor Lorenzo Peruzzi, direttore dell’Orto Botanico di Pisa.

Durante i giorni della manifestazione sarà possibile visitare l’Orto Botanico con ingresso promozionale al costo di 3 euro.

Sabato alle ore 12 sarà inaugurata al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi la mostra “Un fiore al giorno. Immagini per l’Agenda Gardenia”, alla presenza della pittrice Maria Rita Stirpe, del direttore del museo Alessandro Tosi e di Lorenzo Peruzzi. La mostra sarà visitabile gratuitamente dal 18 aprile al 18 maggio, secondo gli orari del museo. Tra le interpreti più autorevoli della pittura botanica contemporanea, Maria Rita Stirpe svolge da anni attività didattica in tutta Italia. Le opere esposte sono tratte dall’Agenda Gardenia 2026 e realizzate dall’artista e dalle allieve della sua scuola diffusa. L’Atrio comunale ospiterà inoltre una mostra dedicata all’arte del bonsai e suiseki.

Gli allestimenti iconici sono curati da AFFI – Fiori Italiani, Eccellenza dei Produttori Nazionali e Mati 1909 – Piante, Giardini, Sapori e Cultura del Verde. La manifestazione è patrocinata dall’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa, dal Sistema Museale di Ateneo e dall’Accademia dei Georgofili. L’ingresso è libero lungo tutto il percorso espositivo e per tutte le iniziative dell’area Incontri e Laboratori.

Il programma completo .

*Laboratori e incontri si svolgeranno presso le Logge di Banchi.

Venerdì 17 aprile

Ore 14.00 – Apertura stand espositivi

Ore 17.30 – Cerimonia di inaugurazione e saluti istituzionali

Ore 19.00 – Aperibio

Ore 20.00 – Chiusura stand espositivi

Sabato 18 aprile

Ore 10.00 – Apertura stand espositivi

Area Incontri

Ore 11.00 – Alla scoperta della flora spontanea cittadina, visita guidata con Lorenzo Peruzzi, direttore dell’Orto botanico di Pisa

Ore 12.00 – L’arte di dipingere le piante, con Alessandro Tosi, Lorenzo Peruzzi e Maria Rita Stirpe.

A seguire: Inaugurazione della mostraUn fiore al giorno. Immagini per l’Agenda Gardenia

Ore 15.00 – Francesco Mati, Il giardino sostenibile. La rivoluzione gentile nel giardino contemporaneo

Ore 16.00 – Lorenzo Peruzzi, Biodiversità urbana: per un utilizzo consapevole delle specie native nel verde cittadino

Ore 17.00 – Laura Gatti, Far crescere alberi sui palazzi

Ore 18.00 – Monica Botta, Urban health and healing gardens: vita e benessere nella natura

Area Laboratori

Ore 12.00 – Fondazione Carta Etica del Packaging, Packaging che fantastica avventura! La sostenibilità attraverso il riciclo creativo dei materiali

Ore 15.00 – Leonardo Zinna, SOS bonsai

Ore 16.00 – Garden Eco Poggio Fiorito, L’arte del kokedama e terrarium

Ore 20.00 – chiusura stand espositivi

Domenica 19 aprile

Ore 10.00 – apertura stand espositivi

Area Incontri

Ore 15.00 – Stefania De Pascale, Piantare patate su Marte. Il lungo viaggio dell’agricoltura

Ore 16.00 – Paolo Galli, Vivere secondo natura

Ore 17.00 – Andrea Mati, Curarsi con il verde

Ore 18.00 – Damiano Remorini, Il ruolo degli alberi nell’adattamento e mitigazione del cambiamento climatico

Area Laboratori

Dalle ore 10.00 alle ore 20.00 – Orange Team LEGO a tema natura, Scopri e costruisci la natura

Ore 11.00 – Fondazione Carta Etica del Packaging, Packaging che fantastica avventura! La sostenibilità attraverso il riciclo creativo dei materiali

Ore 16.00 – Leonardo Zinna, Come preparare un bonsai

Ore 20.00 – chiusura stand espositivi

Mostre e iniziative

Mostra continuativa – Atrio comunale

Ore 9.00-19.00 – Arte bonsai Pisa, Mostra bonsai e suiseki, a cura di Leonardo Zinna

Orto botanico

Ore 8.30–19.00 – ingresso ridotto €3

Museo della Grafica – dal 18 aprile al 18 maggio

Mostra Un fiore al giorno. Immagini per l’Agenda Gardenia

Ingresso gratuito

Allestimenti iconici e dimostrazioni floreali

a cura di AFFI – Fiori Italiani e Mati 1909

Bookshop

a cura della Libreria Pellegrini Pisa

Sabato 18 aprile dalle 15.00 alle 20.00

Domenica 19 aprile dalle 15.00 alle 20.00

Last modified: Marzo 28, 2026