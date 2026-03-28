Servizio Civile, sei posti nelle Acli Provinciali per giovani fra i 18 e i 28 anni

Written by Redazione• 12:53 pm• Pisa, Attualità

PISA – Sei posti in servizio civile per giovani fra i 18 e i 28 anni alle Acli provinciali di Pisa e Lucca che, pure quest’anno, ha aderito del Servizio civile universale.

“Si tratta di un importante opportunità di crescita personale, formativa e professionali – spiega Andrea Valente, presidente delle Acli Provinciali di Pisa e Lucca -: partecipare al servizio civile, infatti, significa mettersi al servizio della comunità, contribuendo a progetti di forte impatto sociale e, allo stesso tempo, acquisire competenze utili per il proprio futuro“.

Tre i progetti in cui saranno impiegati i sei giovani volontari. Il primo si chiama “Rete Famiglia” e mira a sostenere le famiglie vulnerabili che affrontano situazioni di povertà educativa e difficoltà economiche prevedendo anche interventi sul tema della parità di genere, per favorire la conciliazione tra tempi di vita e lavoro e promuovere servizi di sostegno e mediazione familiare. Qui i posti disponibili sono tre: uno a Lucca e due a Pisa.

Due giovani, invece, saranno impegnati in “Comunità in azione’‘, il progetto che si inserisce nel programma “Resilienza in azione”, che punta a rendere le città più inclusive, sicure e sostenibili attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini e la creazione di reti comunitarie capaci di rispondere ai bisogni del territorio in modo coordinato. Entrambi i posti sono a Pisa.

Sempre nella città della Torre anche l’ultimo dei 6 posti disponibili: in questo caso il progetto coinvolto è “Anziani in rete” che si propone l’obiettivo del benessere e dell’invecchiamento attivo delle persone anziane, contrastando solitudine ed emarginazione attraverso attività formative, informative e ricreative per rafforzare la rete relazionale attorno alla persona, creando legami sociali stabili e spazi di socializzazione che migliorano la qualità della vita.

Per i giovani volontari che saranno selezionati è prevista un’indennità mensile di 519,47 euro e formazione generica e specifica, mirata al servizio.

Tutte le domande dovranno essere presentate tramite Spid attraverso il www.scelgoserviziocivile.gov.it. Ulteriori informazioni su www.acli.it/servizio-civile oppure contattando segreteria.pisa@acli.it oppure 392.3498480.

Last modified: Marzo 28, 2026