Verde pubblico. A Pisanova entro la fine del 2025 un grande parco di 11mila metri quadri con aree ludiche e percorsi ciclopedonali

Scritto da admin• 4:43 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Non conosce soste l’opera di riqualificazione del Quartiere di Pisanova da parte dell’Amministrazione Comunale, attraverso il progetto riguardante i Parchi Pungilupo e Timpanaro, illustrato in Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti alla presenza del Sindaco Michele Conti, del Vice Sindaco ed Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa e del Dirigente al verde ed urbano Fabio Daole.

di Giovanni Manenti

Tale opera -. facente parte del più ampio intervento di 15milioni di euro finanziato con Fondi PINQUA – prevede una spesa complessiva di oltre 4,6 milioni di euro a fronte della quale verrà realizzata una grande area a parco verde urbano per una superficie complessiva di circa 11mila metri quadrati, con spazi ludici attrezzati ed inclusivi, connessi da percorsi ciclopedonali, altresì interessata dalla piantumazione di 1800 nuove alberature e di 2500 erbacee perenni atte a favorire la biodiversità, facendo sì che il nuovo Parco Urbano di via Pungilupo – per il quale l’inizio dei valori è previsto verso inizio estate 2024 per concludere gli stessi ad ottobre 2025 e comunque non oltre il termine massimo del 31 marzo 2026 – divenga il più ampio di tutta la città, estendendosi per oltre 11mila metri quadrati nel quartiere di Cisanello e direttamente connesso con i rioni di San Biagio, San Michele e del Borghetto, andando ad interessare una fascia abitativa di oltre 16mila residenti.

A corredo di tale progetto, sono altresì previsti nuovi interventi integrativi da parte dell’Amministrazione Comunale per quel che concerne il Parco realizzato nel 2021 presso l’ex Asilo Timpanaro in via Norvegia, attraverso la sostituzione dell’attuale recinzione, nelle parti sud e ovest degradata, oltre alla messa a dimora si 10 alberature con 5 tavoli a picnic per migliorare la fruizione dell’area.

Ovviamente soddisfatto il Vice Sindaco, nonché Assessore al Lavori Pubblici Raffaele Latrofa. il quale ha tenuto ad evidenziare: “Sul quartiere di Pisanova, come del resto su altre zone periferiche della città, stiamo lavorando da tempo, in particolar modo sulle infrastrutture verdi, ragion per cui quest’oggi abbiamo presentato un progetto che definirei epocale per un quartiere che ha avuto uno sviluppo disordinato duranti gli anni ’70 ed ’80, in quanto lo stesso prevede in tempi brevi, vale a dire entro la fine del 2025, la realizzazione di un grandissimo Parco urbano, che vedrà spazi importanti per il fitness, così come per giochi dei bambini, il tutto accessibile e con la piantumazione di oltre 1800 nuove alberature e 2200 erbacee perenni. Il tutto“, prosegue Raffaele Latrofa, “per un importo dei lavori di oltre 4,5milioni di euro che consentirà di avere a disposizione un Parco utilizzabile anche per una seconda funzione, in quanto, avendo via Pungilupo quale confine a Sud ed il fosso dei sei Comuni a Nord, vi sarà la realizzazione di una nuova grande idrovora, facendo sì che il fosso dei sei Comuni potrà esondare all’interno del nuovo Parco poiché è stato progettato proprio per fungere da cassa di laminazione durante le stagioni in cui ciò si rendesse necessario, divenendo pertanto un’opera sia idraulica che verde nel segno della transizione ecologica che vede la nostra azione politica fortemente impegnata nel corso di questi anni. Mi preme infine sottolineare“, conclude il Vice Sindaco, “che il progetto in questione non fa altro che andare a completare una serie opere che sono state realizzate in questi anni, compresa quella dell’ex Asilo Timpanaro in via Norvegia, oltre al grande Parco Europa lungo l’arteria che porta dalla città all’Ospedale, così che con la presente struttura che è di dimensioni ancora più estese, si va a realizzare una vera e propria rete di Parchi all’interno di un quartiere che, avendo una popolazione percentualmente importante rispetto al resto della città, aveva estremamente bisogno di queste opere a verde, mai previste in passato ed oggi, finalmente, divenute realtà“.

Parco di via Pungilupo. Il nuovo parco urbano di via Pungilupo si estenderà su una superficie di oltre 11 mila metri quadrati nel quartiere di Cisanello ed è connesso direttamente con i quartieri del San Biagio, San Michele e del Borghetto per una popolazione complessiva di 16.271 abitanti di cui il 3,36% sono bambini fino a 5 anni, il 10,2% sono bambini da 5 a 18 anni d’età ed il 26,38% residenti over 65.

Il progetto del nuovo parco urbano prevede: la gestione sostenibile delle acque meteoriche attuando in situ il principio di invarianza idraulica attraverso la conservazione e il ripristino di aree permeabili “de-sealing” oltre il “run-off” urbano delle acque pluviali che scorrono sulle superfici impermeabili della città, attraverso la realizzazione di una vasca di espansione idraulica dimensionata per 34.510 mc. a quota -60/80 cm. dal piano stradale di via Pungilupo; la realizzazione di aree ludiche attrezzate inclusive e accessibili, a quota stradale, per una superfice di 500 mq. connesse con percorsi ciclopedonali interni e esterni al parco dotati di illuminazione a Led, telecamere gestite in remoto e hot spot WI-FI; la piantumazione di 1.800 di alberature di prima grandezza articolate tra boschi compatti e radi di specie selezionate adattive ai terreni umidi, quali: Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Fraxinus angustifolia, Ostrya carpinifolia, Populus alba, Populus nigra, Salix alba, Quercus robur, Tilia cordata e Ulmus minor; la piantumazione di 2500 erbacee perenni atte a favorire l’avifauna e la biodiversità, quali: Cornus mas, Ilex aquifolium, Pyracantha coccinea, Viburnum e Crataegus monogina.

Parco Timpanaro. L’Amministrazione Comunale ha già realizzato il parco Timpanaro nel 2021. Il progetto prevede nuovi interventi integrativi alle dotazioni attuali che consistono nella sostituzione dell’attuale recinzione, nelle parti sud e ovest degradate, e nella messa a dimora di 10 alberature con 5 tavoli a pic-nic per migliorare la fruizione dell’area.

Condividi la notizia:

Last modified: Dicembre 28, 2023