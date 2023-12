Il 6 gennaio la sedicesima edizione del Tuffo di Befana a Marina di Pisa

Scritto da admin• 3:46 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Un appuntamento che ormai fa parte delle tradizioni di inizio anno per la nostra città è divenuto quello del Tuffo di Befana a Marina di Pisa, il cui programma per la corrente edizione del prossimo 6 gennaio 2024, è stato illustrato presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti alla presenza dell’Assessore al Turismo e litorale del Comune di Pisa Paolo Pesciatini e del Presidente di AVIS Paolo Ghezzi, oltre che di Roberto Onorati per gli Amici del Mare di Livorno, di Ornella Forti per gli Amici del Mare Sezione di Pisa e del Dott. Paolo Malacarne per la Croce Azzurra Litorale Pisano.

di Giovanni Manenti

Giunto oramai alla sua 16esima edizione, tale evento, promosso da Avis Pisa e Amici del Mare di Livorno, nonché svolto in collaborazione con Croce Rossa Italiana, Croce Azzurra, Associazione internazionale di Polizia e SICS Toscana. è patrocinato e sostenuto con il contributo del Comune di Pisa ed ha quale scopo principale la promozione della donazione del sangue, ragion per cui lo stesso si svolge a titolo completamente gratuito ed aperto a tutti, con il ritrovo per i partecipanti previsto in piazza Sardegna alle ore 11.00 per le iscrizioni cui seguirà, alle ore 11.45, l’arrivo della Befana Avis con i dolci per i bambini e alle ore 12.00 il primo bagno dell’anno, in merito al quale sarà messo a disposizione un ambiente protetto dove cambiarsi in autonomia (senza però la possibilità di lasciare vestiti, dati gli spazi ristretti e la grande partecipazione), con successivi riconoscimenti per il gruppo più numeroso, oltre che per i tuffatori più giovani e meno giovani in merito al significato di tale iniziativa,l’Assessore al Turismo e litorale Paolo Pesciatini ha tenuto a sottolineare: “il tuffo di Befana, che si tiene a Marina di Pisa ma che abbraccia tutto quanto il nostro Mare, rappresenti il segno di unità e simbolo di unificazione fra le persone, nonché un segnale di solidarietà che l’Amministrazione comunale vuole lanciare a tutti coloro che vi parteciperanno e che negli anni hanno dimostrato la loro affezione a questo tipo di evento che è divenuta una grande occasione di condivisione. Sotto questo aspetto“, conclude l’Assessore, mi preme evidenziare come il coinvolgimento dell’AVIS stia a dimostrare quale sia l’importanza del domo, vale a dire donare parte di sé stessi attraverso il sangue a favore di chi ne ha bisogno, ancorché quest’anno vi sia un motivo in più ovvero quello di trasmettere un messaggio di speranza e solidarietà agli abitanti di Marina di Pisa che hanno subito recenti danni per le alluvioni, trattandosi di un ulteriore elemento che ci ha portato, nonostante le oggettive difficoltà, a voler confermare questa iniziativa che non si è mai interrotta neppure durante il perdurare dell’emergenza sanitaria“.

E quale sia il valore della cultura del dono non può che ricordarlo il Presidente dell’AVIS Pisa Paolo Ghezzi, sottolineando: “Sono ormai 16 anni che l’AVIS, assieme agli Amici del Mare di Livorno, organizza un’iniziativa che intende invitare le persone a farsi forza e provare un’esperienza diversa rispetto a quella che, normalmente, caratterizza la giornata dell’Epifania, ovvero tuffarsi in mare per iniziare il nuovo anno, oltre che per superare le proprie paure e timori e far sì che si possano altresì eliminare quello che sono le titubanze in ordine alla donazione del sangue, che rappresenta un aspetto essenziale per la salute di oltre 600mila italiani ogni anno. Sotto questo aspetto“, prosegue Paolo Ghezzi, “ci conforta il dato dei quasi 400 partecipanti all’edizione dello scorso anno, un numero che speriamo di superare quest’anno con la presenza di tuffatori da ogni parte della Toscana, non essendoci naturalmente limiti territoriali per partecipare a questo evento, così come non ve ne sono per età – avendo già avuto una bambina di sei mesi che è stata portata a bagnarsi dai suoi genitori sino ad una donna di oltre 90 anni – in quanto il mare rappresenta un fattore di unione che è in grado di far comprendere quanto sia importante condividere messaggi di solidarietà come quello del dono del sangue“.

Last modified: Dicembre 28, 2023