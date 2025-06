Ventunesima Bandiera Blu per il litorale pisano: premiate Marina, Tirrenia, Calambrone e il Porto di Pisa

Written by admin• 4:37 pm• Pisa, Attualità, Marina di Pisa, Tirrenia, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Per il ventunesimo anno consecutivo, il litorale pisano celebra il conferimento della Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle località costiere che si distinguono per la qualità ambientale e dei servizi. Anche per il 2025, le Bandiere Blu sventoleranno sulle spiagge di Calambrone, Marina di Pisa, Tirrenia e sull’approdo turistico del Porto di Pisa.

La cerimonia ufficiale di consegna delle bandiere si è svolta questa mattina, martedì 24 giugno, al Bagno Maddalena di Tirrenia, con la partecipazione del sindaco di Pisa Michele Conti, dell’assessora all’ambiente Giulia Gambini, dell’assessore al turismo Paolo Pesciatini, del presidente di FEE Italia Claudio Mazza, dell’amministratore del Porto di Pisa Simone Tempesti, dei rappresentanti delle associazioni di categoria e della Capitaneria di Porto.

Il sindaco Conti: “La Bandiera Blu rappresenta un riconoscimento importante per il nostro litorale e per l’intero lavoro svolto negli ultimi anni per valorizzare le tre località balneari di Marina, Tirrenia e Calambrone. Non si premia soltanto la qualità delle acque, ma anche l’efficienza dei servizi, la cura del decoro urbano, gli investimenti sulla sicurezza e l’accessibilità. A Tirrenia, ad esempio, sono visibili i risultati della riqualificazione: marciapiedi rifatti, strade sistemate, verde curato. Tutto questo a vantaggio di residenti e turisti”.

L’assessora Gambini: “Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento, che premia un impegno costante per la tutela ambientale e la salvaguardia del nostro patrimonio costiero. Non è un punto di arrivo, ma di partenza: continueremo a lavorare per migliorare la qualità delle acque, l’efficienza dei servizi e la sostenibilità del litorale. Questo risultato è frutto di una sinergia tra amministrazione, operatori balneari, forze dell’ordine, associazioni ambientali e cittadini. La sostenibilità si costruisce insieme, giorno dopo giorno, attraverso buone pratiche, progetti educativi nelle scuole e promozione di un turismo attento e consapevole”.

L’assessore Pesciatini: “Ottenere la Bandiera Blu per Marina, Tirrenia, Calambrone e il Porto di Pisa conferma la qualità complessiva della nostra offerta turistica. È un traguardo non scontato, che arriva grazie a una solida collaborazione tra pubblico e privato. E proprio in questi giorni ha preso il via la rassegna ‘Marenia – Non solo mare’, con concerti e iniziative in tutte e tre le località. Il nostro infopoint a Tirrenia è attivo ogni giorno per accogliere turisti e residenti, confermando l’attenzione costante verso l’ospitalità e i servizi”.

La Bandiera Blu viene assegnata dalla FEE in base a 32 criteri che riguardano la qualità delle acque, la gestione dei rifiuti, la mobilità sostenibile, l’accessibilità, la sicurezza e la tutela della biodiversità. Il parametro fondamentale resta la qualità delle acque, sottoposte a monitoraggio costante con il supporto di ARPAT. Ma il riconoscimento tiene conto anche della capacità delle località di offrire servizi di alto livello e di promuovere politiche ambientali efficaci.

Nel 2025, i Comuni italiani premiati con la Bandiera Blu sono 246 (dieci in più rispetto al 2024), per un totale di 487 spiagge e 84 approdi turistici.

FEE è una ONG internazionale fondata nel 1981 e riconosciuta dall’UNESCO, con sede in Danimarca e presente in 81 Paesi del mondo. La sua missione è promuovere l’educazione allo sviluppo sostenibile e diffondere buone pratiche ambientali nei territori.

Last modified: Giugno 24, 2025