Vento forte, mare agitato allerta meteo prolungata alle 8 di mercoledì 26 luglio

PISA – Per il protrarsi delle condizioni di mare molto agitato e di vento forte, la Sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato l’avviso di criticità gialla fino alle ore 8 di domani, mercoledì 26 luglio.

In particolare, per quanto riguarda il mare, l’allerta riguarderà tutta la costa toscana, estendendosi anche al canale di Piombino e all’Arcipelago meridionale. Per il vento, le aree interessate dal codice giallo rimangono quelle costiere, i rilievi appenninici e i versanti emiliano-romagnoli.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

