Doppio evento pisano per il giornalista Paolo Zagari con il suo nuovo “Romanzetto marino”

PISA – Doppio appuntamento con Paolo Zagari nella provincia di Pisa.

Giovedì 27 luglio alle ore 19 con un primo evento più intimo in cui è necessaria la prenotazione presso il giardino della nuova sede della casa editrice MdS nel comune di Vecchiano. L’autore verrà intervistato da Lucia Scatena Vicesindaca di San Giuliano e da Sara Ferraioli. Sabato 29 Luglio alle ore 18 invece il romanzo verrà presentato sul litorale pisano. Sarà infatti la volta del bagno Uisp di Marina di Pisa. Quale miglior collocazione marina, della tenda sulla spiaggia del bagno UISP, per ascoltare il giornalista punzecchiato dall’editor del testo, Sandro Tomasello e dalla direttrice del gruppo di lettura di MdS Editore, Antonella Magliocchi.

Con questo attesissimo nuovo romanzo, Paolo Zagari torna in libreria con un testo che ripercorre trent’anni di storia del nostro paese attraverso gli occhi di un bambino che si trasformerà, suo malgrado, in uomo.

Il protagonista fa parte di una famigliola romana che trascorre ogni estate un mese di villeggiatura a Santa Severa, sulla costa laziale vicino a Civitavecchia. Lì ha luogo, nel corso degli anni, la sua educazione sentimentale e la scoperta del mondo delle sensazioni.

PERCHE’ COMPRARLO. I racconti che compongono Romanzetto marino sono sentimentali, comici, utopici, disincantati nel filone della brillante commedia all’italiana. Non è un romanzo a tesi e la lettura è quindi sgombra da qualsivoglia sovrastruttura e ideologia di riferimento. Scorrendo queste pagine sentirete passare fra le dita la vita che sgorga dal cuore verso un futuro pieno di speranza. È, a suo modo, un libro rivoluzionario perché si ride, si ama e perché l’eroe, come tutti gli eroi, alla fine non muore.

L’AUTORE. Paolo Zagari è nato a Roma nel 1962. Tra i suoi libri ricordiamo: Io, Woody e Allen (Edizioni Dedalo) vincitore del premio letterario Diego Fabbri, Smog e Il tradimento preventivo (Fazi Editore), Soli, bastardi e sentimentali e Fuori dall’algoritmo (MdS Editore). Tra i suoi documentari: Bosnia le radici spezzate, Los tanos, Castel Delirio, Il deserto degli affetti (terzo classificato al premio internazionale Luchetti ), Il mercato delle braccia (vincitore del premio Ilaria Alpi) Terra di nessuno (vincitore del premio miglior reportage per repubblica.it). Tra le sue trasmissioni in qualità di autore, regista e inviato ricordiamo Crash, Cronaca in diretta, Il mondo di Quark, Racconti di vita, Rai Storia, Un mondo a colori, Chi l’ha visto. Romanzetto marino è il suo ultimo romanzo.

SINOSSI. Paolo Zagari torna con un nuovo brillante lavoro. Ironico non meno che tormentato, divertente non meno che spietato, il romanzo tratteggia la vita di un bambino che si trasformerà suo malgrado in uomo. La storia si svolge in una cittadina di mare della costa laziale nel trentennio che ci porta alle soglie del 2000. Qui, in mezzo a una tribù di mamme, nonne, cugini e amici strampalati, ha luogo l’educazione sentimentale del protagonista che, tra incertezze e passioni, si muove alla scoperta del mondo delle sensazioni. Biciclette, cabine, biglie, dottori, ansie e malinconie insieme a sesso e amore fanno da sfondo ai racconti del Romanzetto marino. Un ritratto vivido e delicato con un ritmo che va di pari passo con il corso travolgente dell’età e degli stati d’animo; più che un romanzo di formazione è un romanzo per quadri che, con i suoi otto episodi, scandisce, tra comicità e malinconia, lo scorrere del tempo: dalla prima giovinezza alla maturità scolastica fino agli anni dell’ età adulta. Il tratto distintivo dell’opera è però il linguaggio, che con leggera profondità ci conduce, senza rimpianti o nostalgia, in un mondo ormai lontano, quasi arcaico, nel quale non esistono né internet né i telefoni cellulari; un mondo per certi versi oggi difficilmente immaginabile.

