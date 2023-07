Torna “Vip Preparo Io” l’appassionante sfida ai fornelli al Tirrenia Doc Caffè

Scritto da admin• 2:01 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Chi sarà il nuovo Masterchef del Litorale Pisano? A decretarlo sarà “Vip Preparo Io” l’appassionante sfida ai fornelli organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Sib Confcommercio Pisa.



La competizione gastronomica goliardica e all’insegna della solidarietà che va in scena mercoledì 26 luglio alle 20 al Tirrenia Doc Caffè, al numero 169 di viale del Tirreno. vede sfidarsi tre nomi molto conosciuti a Pisa nell’ambito del commercio, della politica e della cultura.

L’ottava edizione di “Vip Preparo Io” vedrà in lizza, in rigoroso ordine alfabetico,Giovanni Borelli, contitolare dello storico panificio di via Garibaldi, sempre in prima linea in occasione delle iniziative benefiche organizzate da Confcommercio, Riccardo Buscemi, assessore alla Scuola della nuova giunta comunale, politico pisano amante della storia e della cultura della città, e Lorenzo Vouk, giovanissimo consigliere comunale, classe 1999, tra i più votati alle ultime elezioni amministrative alla sua prima esperienza in politica.

A decidere le sorti della competizione sarà la giuria composta da Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Paolo Pesciatini, assessore al Commercio del Comune di Pisa, i consiglieri comunali Rachele Compare, Virginia Mancini, Matteo Trapani e Marco Biondi, Dario Bongiorno, Giudice di Pace del Tribunale di Pisa, il professor Francesco Menichetti della Casa di Cura San Rossore, Giuseppe Cecchi, ex direttore della Società della Salute della Zona Pisana, Antonio Maffi, ex consigliere comunale, e le giornaliste Roberta Galli e Ilaria Vallerini.

Ogni concorrente avrà a disposizione tre pacchi spesa con diversi ingredienti e dovrà cimentarsi nella preparazione di un antipasto e di un primo o un secondo piatto. I voti della giuria decreteranno il vincitore dell’ottava edizione di “Vip Preparo Io”.

Nel corso della serata, condotta dalla consolidata coppia composta dal giornalista Alessio Giovarruscio e dalla cantante Silvia Spagnoli, con Chiara Fontanabona nel ruolo di cambusiera, saranno raccolti fondi a sostegno della Fondazione Stella Maris e al progetto della costruzione del nuovo ospedale.

“Siamo felici di tornare a trascorrere una serata di divertimento e allegria diventata ormai un appuntamento fisso dell’estate pisana, coinvolgendo in un’iniziativa benefica alcuni tra i personaggi più conosciuti della città” il commento del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, confermato tra i membri della giuria.

“Nessuno dei concorrenti ha esitato un istante a partecipare, accettando di mettersi in gioco in un ruolo inedito e ironico per l’ottava edizione di questo evento dove solidarietà e voglia di divertirsi sono protagonisti assoluti” afferma il presidente del Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani.

