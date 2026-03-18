Vento forte in arrivo, scatta l’allerta gialla

Written by Redazione• 4:18 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Ancora vento forte sulla Toscana e in particolare sul Valdarno, dove è stata emessa una nuova allerta meteo di codice giallo per raffiche di grecale.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha infatti esteso l’avviso alle zone interne del bacino dell’Arno, con particolare attenzione al Valdarno Inferiore, interessato dalla nuova allerta in vigore giovedì 19 marzo dalle 9 alle 18. Coinvolte anche l’area fiorentina, la Valdelsa, la Valdera e le zone del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese.

Sono attese raffiche di vento fino a 50-70 km/h anche in pianura. Nel frattempo, le deboli precipitazioni registrate nelle ultime ore sono in graduale esaurimento, con residue nevicate sull’Appennino oltre gli 800 metri.

Previsti inoltre mari molto mossi al largo anche nella giornata di giovedì.

Per aggiornamenti e comportamenti da adottare in caso di rischio è possibile consultare la sezione dedicata sul sito della Regione Toscana:

http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Last modified: Marzo 18, 2026