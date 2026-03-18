All’Università di Pisa un nuovo Corso di Perfezionamento su scienza della mente epensiero critico

Written by Redazione• 4:16 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo



PISA – Al via all’Università di Pisa il nuovo Corso di Perfezionamento in “Scienza della Mente, Epistemologia per il Pensiero Critico e Scienze Contemplative”, un programma

residenziale intensivo di sei settimane in partenza il 15 giugno 2026. Promossa dal Prof. Conversano, l’iniziativa nasce per offrire una formazione rigorosa sui processi della conoscenza, mettendo in dialogo la tradizione epistemologica dell’India e del Tibet con le scienze cognitive contemporanee.



Per oltre mille anni, infatti, le università monastiche asiatiche hanno affinato e attuato con successo, sofisticati strumenti di analisi basati su logica e indagine fenomenologica; questo patrimonio viene ora reso accessibile in una prospettiva laica, offrendo ai partecipanti chiavi di lettura scientifiche per comprendere i meccanismi cognitivi e analizzare l’esperienza mentale con rinnovato rigore. Le 170 ore di attività previste integrano lezioni teoriche e studio dei trattati classici con la pratica del dibattito monastico tibetano, disciplina dialettica che allena il ragionamento

attraverso il confronto diretto e immediato. Rivolto a laureati e professionisti, in particolare nei settori di psicologia, neuroscienze, filosofia ed educazione, il percorso punta a fornire strumenti culturali ed etici per affrontare le molteplici e caotiche sfide dei nostri tempi. Approfondimenti ed iscrizioni al corso sono consultabili (entro e non oltre il 15 Maggio) nel sito dell’Università di Pisa. sezione dedicata ai corsi di perfezionamento.

Last modified: Marzo 18, 2026