La grande ritirata dei lingotti: perché il mondo sta svuotando i caveau di Londra e New York

Written by Redazione• 5:06 pm• Pisa, Cultura

Nel quadriennio compreso tra il 2022 e il 2025, una massa imponente di oltre 4 milioni di chili di oro fisico è entrata stabilmente nelle riserve ufficiali delle banche centrali mondiali. Non si tratta però solo di un accumulo quantitativo da record: la vera notizia è dove questo oro viene custodito. Secondo le ultime indagini condotte tra i gestori delle riserve sovrane, il 68% delle banche centrali ha deciso di mantenere il proprio oro entro i confini nazionali, un balzo enorme rispetto al 50% di soli quattro anni fa. Questo movimento silenzioso ma incessante segna la fine dell’epoca della “delega” e l’inizio di una nuova era dominata dalla ricerca di sovranità fisica.

di Emilia Beria d’Argentine

Per decenni, piazze storiche come Londra e New York sono state le casseforti del pianeta, garantendo una custodia centralizzata in un clima di apparente stabilità globale. Oggi, quella mappa viene ridisegnata dalla necessità di eliminare il cosiddetto “rischio di giurisdizione”, ovvero il pericolo che il patrimonio di una nazione possa essere congelato o reso inutilizzabile da sanzioni internazionali o decisioni politiche estere. In un sistema globale frammentato dai conflitti, possedere l’oro non basta più: diventa vitale controllarne la disponibilità immediata.

L’oro è tornato a essere trattato come un asset apolide, capace di garantire la continuità economica laddove le infrastrutture digitali o i patti politici dovessero spezzarsi. Mentre la finanza digitale può essere bloccata con un clic, il metallo fisico rimane l’unica garanzia pesata che non dipende dalla promessa di pagamento di alcuna controparte. Questo cambio di scala è evidente nei numeri ufficiali: se tra il 2010 e il 2021 la media degli acquisti istituzionali era di 473 tonnellate annue, nel triennio successivo la quota è stabilmente raddoppiata, superando le 1.000 tonnellate annue. L’oro torna a essere quel porto sicuro che non richiede interpretazioni, ma solo verifiche materiali. Storicamente, nei periodi di guerra, lo spostamento fisico dell’oro serviva a preservare la capacità di riallacciare gli scambi una volta terminata la fase acuta del conflitto. Oggi, con le tensioni che si accendono lungo i corridoi strategici del Mar Rosso o dello stretto di Hormuz, l’oro fisico torna a essere l’unico collaterale che “non può essere spento” da sanzioni o interruzioni infrastrutturali.

La scelta di riportare il metallo nei forzieri di casa non è un allarmismo, ma una riflessione strutturale sulla gestione delle riserve. I dati indicano che le banche centrali non stanno reagendo a un’emergenza temporanea, ma stanno adattando le proprie strategie a un nuovo equilibrio di lungo periodo in cui la materia conta più della cifra contabile. In questo riassetto, la fiducia più solida rimane quella che si può toccare e proteggere direttamente, confermando l’oro come l’asset più mobile e resiliente della storia umana.

Fonti :

World Gold Council – Central Bank Gold Reserves Survey

Fondo Monetario Internazionale (IMF) – Official Reserves Data

Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS) – Statistiche finanziarie globali

LBMA (London Bullion Market Association) – Analisi dei flussi fisici

Last modified: Marzo 18, 2026