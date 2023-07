Ventimila euro investiti per il bonus energia a sostegno di 101 nuclei familiari del territorio di Vecchiano

Scritto da admin• 4:02 pm• Vecchiano, Attualità, Tutti

VECCHIANO – Duecento euro ciascuno per 99 nuclei familiari del territorio e 100 euro per due nuclei, per un totale di 20mila euro di bonus energia elettrica stanziati dal Comune di Vecchiano.

Una operazione messa a punto dalla giunta comunale per le famiglie in difficoltà residenti a Vecchiano.

“Abbiamo deciso di mettere a punto un contributo specifico per le famiglie che sono più in difficoltà a causa del cosiddetto caro bollette – spiega il sindaco Massimiliano Angori -. Nello specifico, questa forma di sostegno è rivolta ai nuclei familiari residenti nel nostro territorio, e si tratta di un contributo economico forfettario e una tantum, che potrà sostenere un totale di 101 nuclei familiari ”.

Gli importi sono stati attribuiti in base alla situazione Isee.

“Abbiamo deciso di continuare l’impegno da parte della nostra amministrazione comunale, investendo risorse a beneficio dei nuclei familiari del territorio che si trovano maggiormente in difficoltà – sottolinea l’assessore alla politiche sociali Lorenzo Del Zoppo -. Riteniamo che sia una scelta opportuna, dando un segnale concreto a beneficio delle fasce più deboli della nostra comunità. Per il bonus energia abbiamo messo, complessivamente, sul piatto 20mila euro grazie ad un contributo della Fondazione Pisa”.

