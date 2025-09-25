Venticinque eroici tifosi nerazzurri si fanno valere all’Olimpico Grande Torino, malgrado la sconfitta in Coppa

Written by admin• 11:12 pm• Pisa SC

TORINO – Tifo nerazzurro presente anche sugli spalti del settore ospiti dello stadio Olimpico “Grande Torino”. Non molti, solo 25, ma è anche “capibile“, quando anche le partite di Coppa Italia, così come quelle di campionato vengono disputato nei giorni feriali con orari assurdi.

di Maurizio Ficeli

Ed allora la sparuta presenza di di tifosi nerazzurri in questa gara serale a Torino acquista ancora più valore, vista la distanza e l’orario. In curva Pisana sventolava solitario il bandierone del Club Autonomo di Marco e Sabrina Pavolettoni oltre allo striscione. Presenti anche i componenti del Centro Coordinamento di Liana Bandini, tutti giunti con auto e minivan con a capo il rappresentante Slo dei tifosi nerazzurri Nicola Barsotti. In tribuna presente il gruppo dei Pisani al Nord capeggiati da Francesco Fasulo. Niente tifo da parte granata ed aria di contestazione verso la società, oltre ai cori verso gli odiati cugini bianconeri. Mentre dai supporters nerazzurri si eleva il grido “Pisa, Pisa!” a sostegno dei propri beniamini. Qualche timido coro di offesa dai tifosi granata verso il Pisa, essendo essi gemellati con i viola. Ed al 9′ i granata vanno in vantaggio con una rete messa a segno da Casadei. Allo scadere il Pisa segna con Lorran ma il gol viene annullato per fuorigioco. Inizia la ripresa con i cori verso che Cairo, invitato senza tanti complimenti dalla tifoseria granata ad andarsene,mentre il Toro raddoppia ma il gol viene annullato e i decibel della contestazione granata prendono ancora più vigore. Al 57’il Pisa segna con Albiol,i tifosi nerazzurri esultano ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Poi I nerazzurri rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Cuadrado, ma la squadra non si arrende e fino alla fine va alla ricerca del pari. Comunque una tifoseria che si è fatta valere anche stavolta, malgrado la sconfitta.Ma ora testa ai viola, lo stadio dovrà essere una bomboniera!!

Last modified: Settembre 25, 2025