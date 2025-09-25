Alberto Gilardino: “Risultato negativo, ma complimenti ai ragazzi, se continuiamo così i risultati arriveranno”

Written by admin• 11:24 pm• Pisa SC

PISA – A fine gara il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha commentato a Coppa Italia Live su Italia 1 la sconfitta contro il Torino.

di Antonio Tognoli

“Risultato negativo, ma complimenti ai ragazzi per la prova che hanno fatto. Con un uomo in meno riuscire a tenere la partita in bilico non è facile. Oggi hanno debuttato tanti giovani e calciatori che hanno giocato poco fino ad ora e nonostante ciò abbiamo fatto una bella prestazione“.

“Adesso dobbiamo trasformare i complimenti in punti, nell’ultimo periodo abbiamo lavorato tanto e dobbiamo farlo soprattutto negli ultimi 25 metri. Questa squadra deve ancora acquisire esperienza, c’è grande disponibilità nei ragazzi e sono convinto che se continuiamo così i punti ed i gol arriveranno“.

