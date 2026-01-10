Venti fino a 40-45 nodi con onde fino a sei metri a Marina di Pisa

Written by admin• 11:53 am• Pisa, Attualità, Marina di Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

MARINA DI PISA – Il passaggio di una perturbazione associata a un forte vento da libeccio ha riproposto i soliti problemi a Marina di Pisa e ha anche confermato le cose che funzionano.

Le celle hanno retto molto bene, esemplare quella tra piazza Gorgona e piazza Sardegna (Cella n. 6-7), nessuna tracimazione, l’onda si infrange sulla diga soffolta e viene assorbita dalla ghiaia. Le dighe esterne non reggono più e in piazza Sardegna

Il mare arriva sulla strada. Onde che hanno raggiunto i 5-6 metri con vento anche fino a 45 nodi (picco tra le 11 e le 14 di venerdì) e che hanno dimostrato l’inefficacia di queste protezioni: vedi i problemi nella Cella 1, Porto, Bagno Gorgona e Piazza Sardegna.

Non ci sono stati danni a parte qualche intonaco e la chiusura del Lungomare nel tratto dove la ghiaia arriva sulla carreggiata.

Foto Simona Rindi

Last modified: Gennaio 10, 2026