Iscrizione mensa e trasporto scolastico: dal 12 gennaio al via le domande per l’anno scolastico 2026/27

12:00 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – L’Amministrazione Comunale di San Giuliano Terme informa che dal 12 gennaio al 31 marzo 2026 saranno aperte le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto scolastico con scuolabus per l’anno scolastico 2026/2027. Le famiglie interessate potranno procedere all’iscrizione accedendo esclusivamente online al Portale dei Servizi Scolastici, utilizzando le credenziali SPID del richiedente, al seguente link: https://sangiuliano.cloud.softech-engineering.it/UserLogin/LoginUser.aspx

Per il servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, la domanda dovrà essere presentata da chi intende avvalersi del servizio per la prima volta, da chi cambierà scuola e da chi passerà a una scuola di ordine superiore, come ad esempio da scuola dell’infanzia a primaria o da primaria a secondaria.

Il servizio di refezione offerto dal Comune garantisce menù equilibrati e diversificati, preparati con ingredienti freschi di alta qualità. Viene data particolare attenzione all’impiego di prodotti biologici e a chilometro zero, provenienti da filiere locali, con l’obiettivo di promuovere un’alimentazione sana e sostenibile e sostenere le aziende del territorio. Le esigenze alimentari specifiche di ogni bambino, comprese intolleranze e allergie, sono scrupolosamente rispettate.

Per il servizio di trasporto con scuolabus, la domanda dovrà essere presentata da tutti coloro che intendano avvalersi del servizio per le scuole primarie e secondarie di primo grado nell’anno scolastico 2026/2027, compresi coloro che hanno usufruito del servizio negli anni precedenti. La mancata presentazione della domanda comporterà l’esclusione dal servizio.

Il trasporto scolastico copre tutte le frazioni del territorio comunale, facilitando gli spostamenti quotidiani degli studenti e supportando l’organizzazione delle famiglie.

“Continuiamo a garantire il nostro sostegno concreto alle famiglie – afferma il sindaco Matteo Cecchelli –. Il Comune compartecipa in maniera sostanziale ai costi dei servizi scolastici, coprendo circa il 50% della spesa per la refezione e circa il 75% per il trasporto. Questi servizi rappresentano un pilastro fondamentale per l’accesso all’istruzione e per il benessere delle nostre bambine e dei nostri bambini.”

L’assessora alle politiche per l’istruzione Fabiana Coli sottolinea l’aspetto educativo dei servizi: “La mensa scolastica è molto più di un semplice pasto quotidiano: è un momento formativo in cui i bambini imparano il valore dell’alimentazione corretta e del rispetto dell’ambiente attraverso l’utilizzo di prodotti biologici e locali. Allo stesso modo, il trasporto scolastico garantisce che nessun bambino resti escluso dall’opportunità di frequentare le nostre scuole, indipendentemente dalla zona di residenza. Vogliamo che ogni famiglia possa contare su servizi di qualità e accessibili.”

Il sindaco conclude: “Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra comunità. L’accesso all’istruzione e ai servizi collegati deve essere un diritto garantito a tutti.”

Per tutti i dettagli su modalità di iscrizione e documenti necessari, consultare l’avviso pubblico sul sito del Comune al seguente link: https://sangiulianoterme.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap/-/papca/display/2946166

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Scolastici: mail: mensaetrasporto@comune.sangiulianoterme.pisa.it, Telefono: 050/819351 – 367 – 313

Last modified: Gennaio 10, 2026