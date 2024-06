Vent’anni di Bandiera Blu sul Litorale Pisano

Scritto da Antonio Tognoli• 3:14 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Una data per certi versi “storica”, quella di mercoledì 26 giugno 2024, in quanto ha visto, per il ventesimo anno consecutivo, il litorale pisano ottenere il prestigioso riconoscimento della “Bandiera Blu” assegnato annualmente dalla Ong FEE “Foundation for Environmental Education”. alle località che ne hanno raggiunto i parametri previsti, con la relativa cerimonia di consegna e successiva alzabandiera – ricordando che, peraltro, anche per il 2024 saranno quattro le Bandiere Blu che sventoleranno sulle spiagge di Calambrone, Marina di Pisa, Tirrenia e sull’approdo turistico del Porto di Pisa svoltasi presso il Bagno Mary di Tirrenia.

di Giovanni Manenti

Erano alla presenti per l’occasione il Sindaco di Pisa Michele Conti, degli Assessori all’Ambiente Giulia Gambini ed al Commercio e Turismo Paolo Pesciatini, dell’Amministratore Delegato del Porto di Pisa Simone Stenti, del Presidente di Sib-ConfCommercio Pisa Fabrizio Fontani e del Presidente di Fiba-Confesercenti Pisa Gianluca Tiozzo.

Un’attestazione che non può che rendere logicamente orgoglioso il Sindaco di Pisa Michele Conti, il quale sottolinea: “Si tratta di un importante riconoscimento a premiare il tantissimo lavoro fatto quest’anno per il Litorale su tutte e tre i fronti di Marina, Tirrenia e Calambrone e come faremo anche nei prossimi anni, ricordando che l’assegnazione della Bandiera Blu non è solo legata alla qualità delle acque, tenendo in considerazione anche quella che è l’offerta turistica, gli arredi urbani ed il verde, tutti aspetti che la nostra Amministrazione ha sempre fortemente curato, tant’è che nei prossimi mesi continueremo con i lavori di rifacimento di strade e marciapiedi nell’abitato di Marina, oltre alle opere di manutenzione lungo tutto il Litorale, che proprio da questa mattina interessano il Bagno Lido per quanto riguarda la spiaggia, attraverso pertanto una visione a 360 gradi. Mi preme altresì evidenziare“, conclude il Primo Cittadino, “come negli ultimi anni sia cresciuta l’attrattività del nostro Litorale non solo per i cittadini, ma anche per i turisti, molti dei quali stranieri, a rappresentare qualcosa che va oltre rispetto al turismo pendolare che la fa ovviamente da padrone da tanti anni, una circostanza alla quale contribuisce sicuramente anche il calendario degli eventi che si svolgono in estate fra Marina, Tirrenia e Calambrone, un versante sul quale stiamo ugualmente lavorando da tanti anni offrendo sempre nuove proposte e continueremo in questa direzione, con particolare riguardo anche per Tirrenia che nelle prossime settimane sarà coinvolta in eventi legati non solo a “Marenia”, così da offrire la possibilità ai commercianti ed esercenti di partecipare ad iniziative magari di più piccole dimensioni ma che possono comunque fare in qualche modo la differenza ed essere ugualmente attrattive, magari per coloro che usufruiscono di una residenza estiva in loco“.

Un riconoscimento che non può analogamente che soddisfare anche l’Assessore all’Ambiente Giulia Gambini, la quale afferma: “Siamo molto soddisfatti come Amministrazione Comunale per il fatto che per il ventesimo anno consecutivo il nostro Litorale abbia ottenuto il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, che dà valore ed apprezza quelle che sono le attività e gli intervento che il Comune porta avanti non solo per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, ma anche in termini di biodiversità e di accessibilità del litorale, trattandosi pertanto di un’attestazione che non può che renderci orgogliosi. Ovviamente, conclude l’Assessore, “questo risultato non può che derivare dalla collaborazione e dalla sinergia con tutti i soggetti protagonisti del nostro Litorale, a partire dai nostri concittadini ai quali consigliamo e raccomandiamo di attuare comportamenti virtuosi di tutela ambientale oltre che, sicuramente, da parte dei gestori degli Stabilimenti balneari con cui il Comune collabora quotidianamente, ricordando come anche quest’anno la nostra Amministrazione abbia fatto partire un progetto di assistenza tramite GEOFOR per quanto concerne la corretta raccolta dei rifiuti, per la quale è in corso un’attività di monitoraggio, oltre a sottolineare l’importanza della collaborazione con tutte le varie Associazioni che si occupano di ambiente sul nostro Litorale, portando avanti una serie di attività di sensibilizzazione, monitoraggio e tutela ambientale“.

Quanto tale riconoscimento incida sotto l’aspetto turistico lo precisa l’Assessore preposto Paolo Pesciatini: “Ciò rappresenta la dimostrazione concreta di quanto le imprese del nostro Litorale da anni si impegnino per qualificare sempre più la nostra offerta turistica, certificata dal fatto che per così tanti anni tutte e quattro le località, compreso il Porto, hanno visto assegnarsi la Bandiera Blu, a testimonianza di quanta attenzione venga posta nei confronti dei nostri ospiti, considerando come particolari siano gli impegni che devono essere ottemperati al fine di mantenere un tale importante riconoscimento, ragion per cui tutti gli eventi che caratterizzano il nostro Litorale nel periodo estivo, in particolare in questo 2024 che ritengo possa definirsi “l’anno della svolta”, vanno ad inserirsi all’interno di un contesto caratterizzato proprio dalla presenza si questo prestigioso attestato che è rappresentato dalla Bandiera Blu“.

Last modified: Giugno 26, 2024