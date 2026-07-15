Nasce la Rete Civica della Provincia di Pisa: amministratori e consiglieri insieme per un nuovo spazio di confronto

Written by Redazione• 12:36 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa relativo alla nascita della Rete Civica della Provincia di Pisa, un’iniziativa promossa da amministratori, consiglieri comunali ed ex amministratori di diversi comuni del territorio provinciale.

È nata la Rete Civica della Provincia di Pisa, un progetto promosso da amministratori, consiglieri comunali ed ex amministratori provenienti da diverse esperienze civiche del territorio, con l’obiettivo di creare uno spazio stabile di confronto, collaborazione e progettazione politica al servizio delle comunità locali.

Tra i promotori figurano Dario Rollo, consigliere comunale di Cascina; Elisabetta Mazzarri, consigliera comunale di San Giuliano Terme; Federico D’Anniballe, consigliere comunale di Ponsacco; Vincenzo Carnì, consigliere comunale di Vecchiano; Riccardo Froli, consigliere comunale di Fauglia; e Alberto Andreoli, già consigliere comunale di Pontedera.

La rete nasce dalla volontà di mettere in comune esperienze amministrative, competenze professionali e buone pratiche maturate nei diversi territori. Alla base del progetto c’è la convinzione che il civismo possa rappresentare uno strumento efficace per affrontare con serietà e pragmatismo le sfide delle comunità locali.

I promotori richiamano anche i risultati ottenuti dalle liste civiche nelle ultime competizioni elettorali, indicati come segnale di una crescente attenzione dei cittadini verso un modo di fare politica concreto, trasparente e vicino alle persone. Tra gli esempi citano Cascina, dove Valori e Impegno Civico, con quasi il 15% dei consensi, si è affermata come seconda forza politica della città, alle spalle del Partito Democratico.

«Questo consenso – spiegano i promotori – dimostra che esiste una domanda sempre più forte di amministratori credibili, preparati e profondamente radicati nei territori. Una politica capace di ascoltare, decidere e amministrare con competenza, responsabilità e coerenza».

La Rete Civica della Provincia di Pisa si presenta come una realtà autonoma e indipendente, aperta al confronto e alla collaborazione con tutte le forze politiche, civiche, associative e sociali che condividano l’obiettivo di costruire progetti concreti nell’interesse delle comunità locali.

Tra gli obiettivi del nuovo soggetto c’è anche la partecipazione alle future competizioni elettorali, con l’intento di contribuire a costruire un’offerta politica seria, credibile e competente, valorizzando le migliori esperienze civiche della provincia.

«Vogliamo riportare fiducia nella politica – affermano i promotori – dimostrando che è ancora possibile amministrare con passione, spirito di servizio e senso delle istituzioni. Tutti noi svolgiamo una professione e dedichiamo parte del nostro tempo libero all’impegno pubblico, spesso sacrificando famiglia, lavoro e interessi personali. È una scelta che nasce dall’amore per i nostri territori e dalla convinzione che la politica debba tornare a essere uno strumento di servizio e non un fine».

Nei prossimi mesi la Rete Civica avvierà una serie di incontri nei diversi Comuni della provincia, con l’obiettivo di coinvolgere amministratori, liste civiche, associazioni, cittadine e cittadini interessati a condividere un percorso comune.

L’obiettivo dichiarato è contribuire alla formazione di una classe dirigente competente e responsabile e offrire ai cittadini una proposta politica capace di coniugare partecipazione, buona amministrazione e attenzione concreta ai bisogni delle comunità, mettendo al centro il bene comune.

Last modified: Luglio 15, 2026