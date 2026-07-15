Monte Pisano, nuovi pannelli sull’anello di Agnano e scavi alla Grotta del Leone

Written by Redazione• 1:08 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Prosegue la collaborazione tra il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa e il Comune di San Giuliano Terme per la valorizzazione del patrimonio naturalistico, archeologico e storico del Monte Pisano.

Grazie a un contributo di 7mila euro del Comune e al cofinanziamento del Museo per progettazione, grafica e produzione dei materiali divulgativi, sarà rinnovata la pannellistica lungo il percorso escursionistico dell’anello di Agnano, inaugurata nel 2014 su un terreno privato.

I nuovi pannelli saranno aggiornati alla luce delle conoscenze maturate con le più recenti ricerche archeologiche e paleontologiche. Avranno una veste grafica rinnovata, una sezione dedicata ai più piccoli e, attraverso codici QR, permetteranno di approfondire i contenuti e collegare il percorso alle esposizioni permanenti del Museo dedicate al Monte Pisano, tra cui la Galleria delle ere geologiche, la Sala della preistoria del Monte Pisano e il Giardino delle piante spontanee del Monte Pisano.

«I nuovi pannelli sono un altro importante risultato della collaborazione fra il Comune di San Giuliano Terme e il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa – spiega l’assessore comunale all’ambiente Filippo Pancrazzi – che ci permette di fare passi in avanti significativi sia nella valorizzazione del Monte Pisano, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche culturale e storico, sia nella fruizione turistica, didattica e dei cittadini di un’area di grande importanza».

Il contributo del Comune, oltre a consentire il ripristino e il miglioramento del percorso, ha permesso al Museo di partecipare al bando “ProArcheo 2025-2026” dell’Università di Pisa, dedicato agli scavi archeologici. Il progetto è stato finanziato con 5.428 euro, risorse che sosterranno la campagna di scavo prevista nell’autunno 2026 alla Grotta del Leone di Agnano, basata su un approccio che integra ricerca archeologica, tecnologie digitali e valorizzazione museale.

La Grotta del Leone, situata sul versante sudoccidentale del Monte Pisano in località la Croce ad Agnano, è uno dei più importanti siti archeologici del territorio. La campagna di scavo del 2026 avrà l’obiettivo di approfondire le conoscenze sulle frequentazioni del sito durante il Tardo Paleolitico e di verificare l’eventuale presenza di fasi ancora più antiche, finora non documentate nell’area del Monte Pisano.

Gli scavi, ripresi nel 2015 e coordinati dal Museo dal 2019, hanno già restituito importanti reperti archeologici e paleontologici, contribuendo ad ampliare la conoscenza sulla storia del sito e dell’intero territorio.

«Il progetto conferma l’impegno del Museo sul territorio, a fianco delle amministrazioni locali per valorizzare il patrimonio del Monte Pisano – afferma Elena Bonaccorsi, direttrice del Museo di Storia Naturale –. Il contributo del Comune di San Giuliano Terme è un altro passo avanti per rendere il Monte Pisano un vero e proprio “museo a cielo aperto”, fruibile da tutti».

La sinergia tra Museo, Università e Comune di San Giuliano Terme, con la collaborazione del proprietario del terreno di Agnano, mette in dialogo ricerca, esposizioni museali e territorio, offrendo ai cittadini l’opportunità di conoscere un patrimonio di grande valore storico, archeologico e naturalistico.

Last modified: Luglio 15, 2026