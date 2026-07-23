Venerdì 24 luglio presentazione del romanzo “Se un nido cade” di Laura Sordi alla rassegna “Un fiume di libri in piazza Cavallotti”

Written by Redazione• 7:11 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Undicesimo appuntamento della rassegna “Un fiume di libri in piazza Cavallotti” venerdì 24 luglio alle ore 21.15 con la presentazione del romanzo “Se un nido cade” di Laura Sordi (Astarte edizioni). Dialoga con l’autrice Rossella Colombi, docente. Introduce Anita Paolicchi, editrice.

“Se un nido cade” è il romanzo esordiente di Laura Sordi. La storia inizia quando il protagonista, Pietro Romano, imprenditore trapiantato in Sicilia che ha trasformato una salina abbandonata nella sua ragione di vita, riceve una lettera da Rebibbia, firmata da un uomo che sostiene di conoscerlo. Pietro capisce subito che quella storia lo riguarda. Ma il ritorno a Roma, la famiglia da cui si è allontanato e il passato che riemerge incrinano l’equilibrio costruito. Intorno a lui personaggi magnetici e imperfetti: la sorella Eva, il socio Nino, l’amico Leo. Tutti parte di un mondo che, come la salina, è fragile e luminoso. Nel tentativo di far posare i fenicotteri sulle sue vasche, Pietro rincorre un’impossibile forma di pace: i nidi che costruisce per attirarli diventano il simbolo di un bisogno più profondo – appartenere, perdonare, tornare a casa. Un romanzo sull’eco delle origini, sui legami che resistono e sulle scosse interiori che riportano alla verità, in cui l’autrice racconta la fragilità dell’amore e la forza del perdono.

Laura Sordi crea campagne pubblicitarie e strategie narrative per brand internazionali e personalità della moda e della cultura contemporanea. Dopo Londra, Parigi e Tokyo, oggi vive a Roma.

Last modified: Luglio 23, 2026