Venerdì 23 dicembre Veronica Manghesi presenta il suo nuovo lavoro “Il posto delle parole” al Museo della Grafica

PISA – Nel suggestivo scenario del Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi, a Pisa, dopo un contrattempo che ha portato a rimandare la prima data prevista, finalmente venerdì 23 dicembre alle ore 17 si terrà la prima presentazione della terza silloge di poesie di Veronica Manghesi, “Il posto delle parole”, pubblicata da MdS Editore, con il Patrocinio del Comune di Pisa.

La poetessa pisana, già vincitrice della sezione di poesia del Concorso “Seduzione” 2021 di MdS Editore, ha al suo attivo molti riconoscimenti nazionali di prestigio ed è una figura consolidata e autentica nel panorama letterario cittadino. Si presenta con questa terza raccolta dopo una maturazione costante nel linguaggio e nei temi del suo verso poetico. In particolare, l’autrice affronta la complessa questione della scrittura poetica, tentando di dare un posto coerente e corretto alle parole. In un’epoca sempre più veloce e superficiale, affollata di immagini, che spesso non siamo neppure in grado di decodificare, sacrificando la cura del linguaggio, c’è la necessità di riappropriarsi del senso della parola, della sua origine intima, legata al cuore, all’anima, allo stomaco, coacervo delle emozioni più carnali e antiche.

Tutto nasce dal sé, e tutto sfocia fuori da sé, in un abbraccio di sensazioni e visioni espresse in versi. Fondamentale, nelle poesie di Manghesi, il rispetto della struttura sintattica e semantica, propria di ogni composizione poetica, in una restituzione armonica e prosodica di riflessioni intime. Se nei testi precedenti Veronica Manghesi aveva esplorato le inquietudini di donna e le complessità comunicative interpersonali, in questo si abbandona al libero fluire delle passioni, se ne lascia attraversare liberamente, godendone anche quando sono impertinenti e disordinate, sempre assaporandone lo struggimento e assieme la bellezza che deriva da tanto scompiglio. A fare gli onori di casa Virginia Mancini e Alessandro Tosi, rispettivamente Presidente e Direttore del Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi.

La presentazione sarà arricchita dalla presenza di Marina Pratici, critica letteraria autrice della prefazione, che dialogherà con Fabio della Tommasina, curatore della collana, con le letture di Alessandra Manfredini, attrice LaAV Pisa. Il testo è stato selezionato per essere presentato in diretta televisiva Rai a CasaSanremo Writers, l’11 febbraio 2023.

Last modified: Dicembre 21, 2022