Venerdì 19 giugno: “Ignoto Numini”: Giuseppe Mazzini e il potere della musica. Un evento speciale alla Domus Mazziniana per la Festa della Musica

Written by Redazione• 9:28 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Venerdì 19 giugno 2026, alle ore 17.00, la sede della Domus Mazziniana in Via D’Azeglio 14 ospiterà nell’ambito delle attività di promozione della cultura musicale organizzate dalla Domus in collaborazione con la Scuola di Musica “Bonamici” di Pisa “Ignoto Numini: Giuseppe Mazzini e la musica europea dell’Ottocento“. Il titolo dell’incontro richiama direttamente l’incipit della Filosofia della Musica dello stesso Mazzini, un testo fondamentale in cui l’intellettuale genovese indaga il mistero e la sacralità dell’esperienza musicale.

A dare voce a questo dialogo tra parole e musica saranno Maurizio Biondi e Guglielmo Pianigiani (Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze) insieme a Lorenzo Gremigni (Associazione Scuola di Musica “Bonamici” – Pisa) e i cantanti Alessia Battini (soprano) e Pedro Carrillo (baritono), accompagnati al pianoforte da Antonella Bellettini e Guglielmo Pianigiani.

In occasione della Festa della Musica, e del 221° ‘compleanno’ di Giuseppe Mazzini la Domus Mazziniana di Pisa propone un appuntamento inedito che esplora una passione tanto profonda quanto poco nota del Padre della Patria: la passione di Mazzini per la musica, testimoniata dalla chitarra conservata presso la stessa Domus, e la sua visione dell’arte come potente strumento di emancipazione e fratellanza tra i popoli. Un’occasione unica per riscoprire Giuseppe Mazzini non solo come figura storica, ma come pensatore capace di intuire il ruolo salvifico e unificante dell’arte. Per Mazzini, la musica non era mero esercizio estetico, ma una forza “civile” capace di unire le genti, un linguaggio universale indispensabile per il progresso morale dell’umanità. Attraverso la musica, il sogno mazziniano di una fratellanza europea trova la sua espressione più alta.

Dalle suggestioni di An die Hoffnung di Beethoven fino alle pagine più intense di Aida e Simon Boccanegra di Verdi, la conversazione musicale fonderà in un unico flusso approfondimento critico ed esecuzioni dal vivo, permettendo al pubblico di cogliere la forza del pensiero mazziniano direttamente attraverso il linguaggio delle note.

Al termine dell’incontro, è previsto un momento conviviale con un brindisi amicale.

Info utili: eventi@domusmazziniana.it – tel. 05024174

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti. Piena accessibilità

Last modified: Giugno 18, 2026