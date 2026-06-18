“Notte prima degli esami”, Pontedera illumina la passerella del villaggio scolastico per i maturandi

Written by Redazione• 9:48 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Una scritta luminosa, centinaia di studenti riuniti davanti alle scuole e le note di una canzone che, da generazioni, accompagna emozioni, attese e paure della maturità. Ieri sera, sulla passerella pedonale che conduce al villaggio scolastico di Pontedera, è stata accesa la scritta realizzata con luci a led Notte prima degli esami, in omaggio agli studenti che si preparano ad affrontare l’esame di maturità.

L’iniziativa, curata dal Comune di Pontedera alla vigilia della prima prova, ha trasformato uno dei luoghi simbolo della vita scolastica cittadina in uno spazio di condivisione e festa. Il villaggio scolastico accoglie ogni giorno oltre 5mila studenti e proprio lì, nel piazzale esterno agli istituti, centinaia di ragazze e ragazzi si sono ritrovati per assistere al concerto di Samuele Borsò, che ha interpretato vari brani, tra cui l’indimenticabile Notte prima degli esami di Antonello Venditti.

Il sindaco Matteo Franconi ha sottolineato il valore simbolico della passerella, attraversata ogni giorno da migliaia di studenti nel loro percorso verso la scuola. Un luogo quotidiano, fatto di tensioni, attese, amicizie, delusioni e piccole felicità.

“Giorno dopo giorno – ha ricordato Franconi – porta verso la scuola, con la tensione per un compito da fare, sotto il peso di una verifica finita male, con la leggerezza di una interrogazione andata bene, ma anche nei lampi di felicità complice tra amici e dietro gli sguardi rubati a due occhi bramati”.

“L’abbiamo illuminata – ha aggiunto il sindaco – la notte prima degli esami, per partecipare della vostra emozione, perché in questa notte non c’è solo un giorno che muore, c’è il sogno di quel che sarete e l’alba del nostro futuro che già siete”.

Un gesto semplice e suggestivo, pensato per accompagnare i maturandi in uno dei passaggi più intensi della loro vita scolastica: una notte carica di ricordi, emozioni e futuro.

Last modified: Giugno 18, 2026