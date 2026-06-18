Pisa, conto alla rovescia per Paolo Bianco: tra poche ore potrebbe arrivare l’annuncio

Written by Redazione• 8:59 am• Pisa SC



PISA – Da quanto raccolto nelle ultime ore, la risoluzione contrattuale tra Paolo Bianco e il Monza sembra

essere andata a buon fine grazie al lavoro di mediazione svolto dagli avvocati del tecnico pugliese.

di Sandro Cacciamano

A questo punto, l’ufficializzazione da parte del Pisa Sporting Club potrebbe arrivare già nel corso

della giornata odierna. Come anticipato nei giorni scorsi, Paolo Bianco dovrebbe legarsi al club

nerazzurro con un contratto biennale fino al giugno 2028, con opzione per il prolungamento fino al

2029.

Di fatto, il tecnico scelto direttamente dall’azionista di maggioranza Alexander Knaster starebbe già

lavorando in stretta sinergia con la società dal 10 giugno, partecipando alle prime valutazioni in

vista della programmazione della prossima stagione.

La dirigenza nerazzurra ha individuato in Paolo Bianco il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo

tecnico. La convinzione della società è quella di affidarsi a un allenatore giovane, preparato e

motivato, capace di costruire un progetto solido e competitivo con l’obiettivo di riportare il Pisa

Sporting Club, nel più breve tempo possibile, nella massima serie del calcio italiano.

Con l’imminente ufficializzazione dell’allenatore, il club potrà entrare nel vivo della pianificazione

tecnica, lavorando insieme al direttore sportivo Leonardo Gabbanini per definire strategie, mercato

e struttura della squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie B.

Foto Modena FC

Last modified: Giugno 18, 2026