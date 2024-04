Venerdì 12 aprile ultima giornata a San Rossore della stagione 2023-24

Scritto da admin• 11:58 am• Pisa, Cultura, Sport/Altro, Tutti

Di scena il Premio Guardie di Città e il premio San Rossore Dental Unit

PISA – Sono sei le corse in programma con inizio alle 14.30 venerdì 12 Aprile all’Ippodromo di San Rossore nell’ultima giornata della stagione 2023–2024.



Le corse in evidenza:

Il premio Corpo Guardie di Città, handicap per i 4 anni e oltre sui 1.500 metri – TQQ, ha in Alabama Pearl una delle possibili protagoniste. Cuore Giallorosso e Tockins i rivali più accreditati ma le alternative sono molte, a partire dal top weight Sebah Il Guerriero e dal “pesino” Prince of Braccio. La sorpresa è Rooster che prova ad allungare la distanza.

Nel premio San Rossore Dental Unit, handicap per i 4 anni e oltre sui 2.000 metri, Under Secret e Truly Belive sono reduci da una bella affermazione sulla pista e mirano a ripetersi. Sulla loro strada troveranno l’esperto Pinky Guy (che torna su distanza ideale), Devo Andare e Sunset Lover. L’incognita è Ector de Maris.

Nel premio Noa Noa – Wathba Stallions Cup, maiden per i Purosangue Arabo di 3 anni sui 1.500 metri, si ritrovano Fouror, Farah Dagobio, Hakuna Matata e Orlando Go terminati piazzati nell’ordine in occasione del loro comune debutto a Pisa. La gerarchia potrebbe esser ribaltata in questa seconda corsa della loro carriera. Gli altri sono tutti esordienti: da seguire in particolare Foil e Fuorilegge per le loro genealogie.

