L’Effemeride pisana

Scritto da Leonardo Miraglia• 6:30 am• Pisa, Attualità, Cultura, Tutti

di Leonardo Miraglia

Il santo del giorno:

Santa Maddalena di Canossa Vergine, Fondatrice delle Figlie della Carità

Emblema: Giglio

Martirologio Romano: A Verona, santa Maddalena di Canossa, vergine, che di sua volontà rigettò tutte le ricchezze del suo patrimonio per seguire Cristo e fondò i due Istituti dei Figli e delle Figlie della Carità per promuovere la formazione cristiana della gioventù.

Significato del nome:

Maddalena: di Magdala, villaggio della Galilea

L’alba è alle 6:43

Il tramonto è alle 19:55

E’ accaduto il 10 aprile:

1606 – Fondazione della Virginia Company of London per concessione reale da parte di Giacomo I d’Inghilterra con lo scopo creare insediamenti coloniali nell’America settentrionale

1710 – Lo Statuto di Anna, la prima legge che regola il copyright, entra in vigore in Gran Bretagna

1849 – Walter Hunt inventa la spilla di sicurezza

1896 – Grecia: Spiridon Louis vince la maratona della I Olimpiade

1912 – Il transatlantico RMS Titanic salpa dal porto di Southampton, iniziando il suo fatale viaggio inaugurale

1919 – Rivoluzione messicana: Emiliano Zapata viene ucciso dalle forze governative a Morelos

1957 – Riapre il Canale di Suez dopo tre mesi di chiusura in seguito alla Crisi di Suez

1970 – I Beatles comunicano ufficialmente il loro scioglimento

1971 – Guerra fredda: nel quadro di complesse iniziative diplomatiche, la squadra di ping pong statunitense viene ospitata per una settimana in Cina

1972 – Guerra del Vietnam: per la prima volta dal novembre 1967, bombardieri B-52 americani colpiscono il Vietnam del Nord

1991 – Il traghetto Moby Prince si scontra con una petroliera per cause incerte, provocando 140 morti

1998 – Viene firmato a Belfast il Belfast Agreement, noto anche come Accordo del Venerdì Santo (Good Friday Agreement)

2003 – Dopo il tragico incidente avvenuto il 25 luglio del 2000 a Gonesse in Francia, e in seguito alle furiose polemiche scoppiate in seguito, in un comunicato congiunto le compagnie aeree Air France e British Airways annunciano il ritiro definitivo degli aerei Concorde

2019 – Per la prima volta viene mostrata la foto di un buco nero

Nati il 10 aprile:

Rosanna Banfi

Attrice italiana

10 aprile 1963

Nancy Brilli

Attrice italiana

10 aprile 1964

Caterina Caselli

Ex cantante e manager disc ografica italiana

10 aprile 1946

Samuel Hahnemann

Medico tedesco, fondatore dell’omeopatia

10 aprile 1755 – 2 luglio 1843

Helenio Herrera

Allenatore di calcio argentino

10 aprile 1910 – 9 novembre 1997

Angelina Mango

Cantante italiana

10 aprile 2001

Joseph Pulitzer

Giornalista ed editore ungherese

10 aprile 1847 – 29 ottobre 1911

Steven Seagal

Attore statunitense

10 aprile 1952

Max von Sydow

Attore svedese

10 aprile 1929 – 8 marzo 2020

Il proverbio del 10 aprile:

L’acqua d’aprile, il bue ingrassa, il porco uccide, e la pecora se ne ride





Last modified: Aprile 9, 2024