Valerio Simonelli al Carpe Diem con “Assolo and Friends”

PONTEDERA – Sabato 7 ottobre alle ore 21 concerto tra amici al Bar Carpe Diem di Pontedera. Valerio Simonelli all’interno del suo ASSOLO, viaggio nella musica di Claudio Baglioni ospiterà a vicenda altri grandi artisti di famose tribute band toscane.



Si esibiranno insieme all’artista pisano infatti Claudio Pinori frontman dello straordinario tributo a Vasco Rossi “Il resto della ciurma”. Umberto Folleri leader di “Terra Mia” il tributo a Pino Daniele. Ilaria Belli che canta le canzoni di Fiorella Mannoia con il suo “Rosso & Nero” e Roberto Mannina di “Radiofreccia” il tributo a Ligabue.

Tutti questi artisti insieme per un unico grande spettacolo da non perdere. Valerio Simonelli, Musicista Cantautore Produttore un pisano e grande appassionato della musica di Claudio Baglioni, interpreta una selezione di grandi successi del cantautore romano, insieme a brani più particolari ma non meno importanti, per una serata gradevole e coinvolgente sulle note e le parole che hanno accompagnato generazioni di persone. Uno spettacolo molto intimo in puro stile baglioniano nel quale l’artista toscano, con pianoforte chitarra e voce, si avventura in un viaggio emozionante attraverso brani importanti e alcuni più lontani nella memoria e che molto raramente si possono ascoltare dal vivo, da percorrere insieme a chi come lui è cresciuto con la musica e le poesie di Claudio Baglioni.

