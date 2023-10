Alberto Aquilani: “Siamo pronti per disputare una grande partita. Arena non ci sarà”

Scritto da admin• 10:06 am• Pisa SC

PISA – Alla vigilia del derby con lo Spezia e prima della partenza per Cesena davanti a microfoni e taccuini parla mister Alberto Aquilani sulla condizione generale della squadra e della partita che attende i nerazzurri domenica al Manuzzi di Cesena.

di Giovanni Manenti







LA SQUADRA HA LAVORATO BENE. “La squadra lavorato bene in settimana, anche se non è stata una settimana facile, ma vedo i ragazzi motivati, lucidi e preparati per fare una grande partita domani per la quale non è presente Arena che ha subito un infortunio alla caviglia sulla cui entità valuteranno i medici”.

SUL DERBY. “Il fatto che sia un derby fa sì che la partita venga affrontata con una certa tensione, ma soprattutto sarà fondamentale che ci sia la convinzione da parte dei ragazzi di esprimere sul campo quello che stanno dimostrando in allenamento, potendo garantire che mi stanno seguendo sul piano della prosecuzione nel percorso di crescita, essendo determinante recuperare le nostre convinzioni soprattutto morali e fisiche”.

SULLE STATISTICHE. “È anche vero che le caratteristiche dei giocatori fanno la differenza ed io capisco che il fatto che gli attaccanti tirino poco in porta sia un dato negativo, anche se tale statistica è anche frutto dall’aver giocato metà delle partite in dieci uomini”.

SUGLI INFORTUNI. “Il Pisa è stato costruito con dei giocatori che oggi purtroppo non sono a disposizione ed altri che non sono ancora al top della condizione fisica, ancorché io credo che l’aspetto mentale sia superiore al limite fisico andando anche oltre a quella che è la stanchezza, visto che anche contro il Cosenza nella ripresa abbiamo fatto meglio dell’avversario”.

SU TORREGROSSA. “Torregrossa è un giocatore forte per la Categoria e che si sente la responsabilità di prendersi la leadership di questa squadra anche nei confronti dei più giovani, mentre per capire chi potrà essere a disposizione sarà determinante la rifinitura per definire sia i titolari che i cambi poiché avete visto come le partite non finiscono mai, così che può essere importante non sbagliare una sostituzione fatta anche all’ultimo minuto”.

SULLO SPEZIA. “Lo Spezia è una squadra forte, costruita per andare in Serie A con un ottimo allenatore e pertanto mi attendo una partita difficile, tosta per la quale mi aspetto quindi che i ragazzi rispondano al meglio, anche per una piazza che sta dimostrando l’attaccamento alla squadra, che può anche creare qualche problema ai più giovani, ma deve essere vissuto come uno stimolo sapendo che qualora le cose andassero in positivo avremmo un calore ed un seguito difficilmente riscontrabile in altre realtà, circostanza che dobbiamo sfruttare a nostro vantaggio”.

SULLA SCONFITTA CONTRO IL COSENZA. “La partita con il Cosenza era uno spartiacque perché eravamo in crescita, anche se gli aspetti da migliorare sono tanti per arrivare al completamento di un percorso per il quale occorre tempo per arrivare a comprendere ed assimilare le mie convinzioni di gioco”.

Last modified: Ottobre 7, 2023