V Giornata di Studi su Geopolitica e Sicurezza Marittima all’Università di Pisa

PISA- Giovedì 13 novembre, nell’Aula Magna Nuova del Palazzo “La Sapienza” (Via della Sapienza), si terrà la V Giornata di studi organizzata dall’Università di Pisa in collaborazione con l’Accademia Navale di Livorno, dal titolo “Da Mediterraneo allargato a Mediterranei globali. Un paesaggio geopolitico in trasformazione”.

L’iniziativa, inserita nel quadro delle attività di approfondimento su geopolitica e sicurezza internazionale, vedrà la partecipazione di docenti dell’Ateneo pisano, dell’Università “La Sapienza” di Roma e rappresentanti della Marina Militare italiana, per un confronto multidisciplinare sulle trasformazioni strategiche e politiche che interessano oggi i mari e gli equilibri globali.

I lavori si apriranno alle ore 9:30 con i saluti del Rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi, e del Comandante dell’Accademia Navale di Livorno, contrammiraglio Alberto Tarabotto.

Seguiranno interventi di esperti in geopolitica, diritto internazionale e strategie marittime, che affronteranno temi quali la mobilità e le migrazioni nel Mediterraneo globale, la proiezione oceanica del potere navale, le sfide dell’Artide e l’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore marittimo.

La giornata si concluderà con le considerazioni del prorettore vicario Giuseppe Iannaccone.

I lavori saranno trasmessi anche in diretta streaming sui canali istituzionali dell’Ateneo: https://www.youtube.com/watch?v=0EPJk0-XPzQ

