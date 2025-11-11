Sospensione idrica a Pisa: interessato anche il quartiere de La Cella per interventi sulla rete

Written by admin• 11:21 am• Pisa, Attualità

PISA- Acque informa che, a seguito di problematiche operative sopraggiunte, l’intervento programmato sulla rete idrica nel comune di Pisa previsto per oggi, martedì 11 novembre, comporterà la sospensione dell’erogazione dell’acqua non solo nelle zone già comunicate, ma anche in tutto il quartiere de La Cella (fino a via Ponticelli). Le vie interessate sono: Pilla, Tronci, Vecchia Tranvia, Cattaneo (solo civici pari), Corridoni (tra vie Vespucci e Saragat), Emilia (tra via Tronci e la ferrovia), Saragat (dalla sede ASL esclusa a via Pilla) e Vespucci (tra vie Francesco da Buti e Corridoni).

Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi rapidamente.

Acque si scusa per i disagi e ricorda che per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

