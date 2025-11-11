Written by Novembre 11, 2025 11:21 am Pisa, Attualità

Sospensione idrica a Pisa: interessato anche il quartiere de La Cella per interventi sulla rete

HomePisa, AttualitàSospensione idrica a Pisa: interessato anche il quartiere de La Cella per interventi sulla rete

PISA- Acque informa che, a seguito di problematiche operative sopraggiunte, l’intervento programmato sulla rete idrica nel comune di Pisa previsto per oggi, martedì 11 novembre, comporterà la sospensione dell’erogazione dell’acqua non solo nelle zone già comunicate, ma anche in tutto il quartiere de La Cella (fino a via Ponticelli). Le vie interessate sono: Pilla, Tronci, Vecchia Tranvia, Cattaneo (solo civici pari), Corridoni (tra vie Vespucci e Saragat), Emilia (tra via Tronci e la ferrovia), Saragat (dalla sede ASL esclusa a via Pilla) e Vespucci (tra vie Francesco da Buti e Corridoni).

Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi rapidamente.

Acque si scusa per i disagi e ricorda che per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Novembre 11, 2025
Previous Story
Il treno dei desideri: gli Inti Illimani a La Città del Teatro con Giulio Wilson
Next Story
Università di Pisa: accordo con la Remnin University di Pechino per la ricerca sui sistemi alimentari

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti