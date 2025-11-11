Università di Pisa: accordo con la Remnin University di Pechino per la ricerca sui sistemi alimentari

Written by admin• 11:21 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Il Centro Nutrafood dell’Università di Pisa ha siglato un importante accordo di collaborazione con il Centro di ricerca Shiology della Remnin University di Pechino, una delle più prestigiose università cinesi. L’intesa è stata formalizzata in occasione del 5th World Shiology Forum, che si è tenuto a Haikou (Hainan, Cina) dal 28 al 31 ottobre.

Alla manifestazione ha preso parte una delegazione dell’Ateneo pisano composta dal professor Andrea Serra, direttore di Nutrafood, e dai professori Francesco Di Iacovo (Dipartimento di Scienze Veterinarie) e Gianluca Brunori (Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali). Il Forum, aperto da un messaggio del Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha visto la partecipazione di numerose personalità internazionali, tra cui H. E. Liu Zhenmin, inviato speciale della Cina per il cambiamento climatico ed ex sottosegretario ONU.

Durante la conferenza, il professor Andrea Serra e il professor Liu Guangwei, direttore del centro Shiology, hanno firmato la convenzione che inaugura una collaborazione accademica e scientifica tra le due istituzioni.

Il centro Shiology, che fa capo alla Remnin University, è dedicato alla ricerca interdisciplinare sulla scienza del cibo: il termine “Shiology” deriva dal cinese Shi (“cibo”, “mangiare”) e identifica un approccio olistico allo studio dell’alimentazione, riconosciuto come nuova disciplina universitaria dal Ministero dell’Educazione cinese.

L’opportunità di cooperazione con la Remnin University era stata avviata un anno fa, durante la visita in Cina del prorettore per la cooperazione e le relazioni internazionali, professor Giovanni Gronchi, e della dottoressa Arianna Biancani dell’Ufficio Cooperazione internazionale, con il supporto dell’Ambasciata d’Italia a Pechino.

“L’Università di Pisa, con il centro Nutrafood, è il primo ateneo europeo a siglare un accordo con il centro Shiology in Cina – spiega il professor Serra –. Il protocollo prevede la possibilità di organizzare corsi congiunti, seminari e workshop internazionali, oltre a promuovere la cooperazione scientifica e tecnica e lo sviluppo di progetti di ricerca condivisi. Questo accordo rappresenta un passo importante per la crescita del nostro centro e per l’approfondimento dello studio dei sistemi alimentari”.

Nel corso del Forum, il professor Gianluca Brunori è intervenuto con una relazione dedicata alle politiche alimentari nella sessione “Food-System Transformation – the Path to Health and Longevity”, mentre i professori Francesco Di Iacovo e Andrea Serra hanno partecipato al panel “Mediterranean Diet and East Asian Diet – Eating for Longevity and Vitality”, che ha messo a confronto la dieta mediterranea e quella dell’Asia orientale.

Gli interventi hanno sottolineato le peculiarità del sistema alimentare mediterraneo e gli effetti delle scelte dei consumatori su salute, sostenibilità e gestione delle risorse naturali.

Il Forum ha dunque rappresentato l’avvio di una collaborazione scientifica di ampio respiro, destinata a rafforzarsi nei prossimi anni a beneficio delle università coinvolte e della ricerca internazionale nel campo dell’alimentazione.

Last modified: Novembre 11, 2025