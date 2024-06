“Utopia del Buongusto” festeggia 27 anni di vita

Scritto da admin• 12:14 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

“Solo l’ironia salverà il mondo”. 42 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal 28 giugno al 19 ottobre

Tre cifre: 27 anni compiuti, 1515 serate fatte, 230.000 spettatori coccolati

“Solo l’ironia salverà il mondo”. È lo slogan che accompagna il festival teatral – gastronomico “Utopia del Buongusto” che con l’estate torna e festeggia 27 anni di vita con 42 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal 28 giugno al 19 ottobre 2024.Incanto dei posti, cibarie e voglia di essere birbanti e disubbidienti, è sempre quello da oltre un quarto di secolo, così come la direzione artistica affidata ad Andrea Kaemmerle. Tra le novità, i “Diari di bordo” scritti e raccontati dagli stessi spettatori, e “Utopia per Emergency”, con le magliette dedicate.

Si svolgerà nelle province di Pisa, Lucca, Firenze e Livorno. Nei Comuni di Altopascio, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Casciana Terme Lari, Castellina Marittima, Collesalvetti, Crespina Lorenzana, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Porcari, Riparbella, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Vicopisano.

Tre cifre: 27 anni compiuti, 1515 serate fatte (a fine festival 1557), 230.000 spettatori coccolati ed il motto è sempre lo stesso: “Si può solo godere o soffrire, godicchiare non è serio”. Tutti i dettagli del programma su www.guasconeteatro.it. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354.

Un pieno di appuntamenti con ospiti, tanto per citarne alcuni, come Katia Beni, Riccardo Goretti, Paolo Hendel, Gaia Nanni, Alessandra D’Elia, Caterina Spadaro, Igor Vazzaz, Maria Pia Timo, Ettore Nigro, Valentina Grigò, Pamela Larese, Francesco Cortoni, Silvia lemmi, Marco Fiorentini, Alice Casarosa, Irene Rametta, Fabrizio Liberati, Simone Gai, Emiliano Benassai, Fabio Fantini, Veronica Rivolta. Gli spettacoli di Guascone Teatro vedranno in scena Andrea Kaemmerle.

La presentazione dell’edizione 2024 secondo il direttore artistico Andrea Kaemmerle

«Solo l’ironia salverà il mondo è il credo che da 27 anni guida le serate di Utopia del Buongusto; Guascone Teatro fa della “comicità poetica” la sua vocazione verso la leggerezza fin dal principio. Ma, carissimi compagni di viaggio, se siamo arrivati al punto che il PAPA ha convocato 107 comici (venerdì 14 giugno, 2024 ore 10, palazzo Apostolico) per chiedere a questa sgangherata truppa di salvare il mondo a suon di risate e allegria, la situazione temo sia più grave di quanto avessi immaginato. Laonde si va avanti con la forza di sempre ed in più lo si fa con l’investitura ufficiale di Francesco Bergoglio Papa!

Come ogni anno, vi porteremo a conoscere angoli strepitosamente belli della Toscana, vedrete spettacoli dove intelligenza ed ironia vanno a braccetto, assaporerete cibi e leccornie come ai tempi del mondo che fu dei contadini, vi commuoverete nel far due chiacchiere con artisti e vecchi amici a fine spettacolo con un bicchierino di Vin Santo (che offriamo da sempre, ma adesso che è approvato dal Vaticano vale doppio!). In questa edizione del festival trovate molte compagnie nuove, territori mai esplorati da Utopia e tanti progetti fatti di umanità e follia.

Una grande squadra di artisti, tecnici e collaboratori muove i passi di questo incredibile viaggio che per 5 mesi cuce trame in più di 20 comuni della nostra regione, impresa faticosissima quanto appassionante. Vi aspettiamo a braccia aperte e come sempre vi vogliamo svegli e innamorati, il motto del festival è sempre quello “si può solo soffrire o godere, godicchiare non è serio” p.s. portatevi un golfino!».

Non mancherà la magia del “racconto di mezzanotte”. Come da tradizione, alla fine di ogni serata ci sarà un piccolo racconto di mezzanotte o altre piccole sorprese speciali riservate agli spettatori. Per i pochi nottambuli impavidi, ecco cinque, dieci minuti per lasciarci con una favola, un pensiero, con un bacio. Attori giovani o esperti, spettatori e cuochi si lanceranno in questa piccola carezza della buonanotte.

Diari di bordo. Il viaggio e le parole sono il pane di questa compagnia ed è il poco o tanto che possiamo offrirvi e condividere. Alla base di molti nostri spettacoli ci sono i racconti dei viaggi dell’immenso Paolo Rumiz fatti a piedi, in barca a vela o su una vecchia topolino. In generale “l’itineranza” è la dimensione speciale degli artisti e dei poeti. Questa 27° edizione si concentra ancora di più sul viaggio e sulle parole che ne raccontano le emozioni. Avrete forse notato in queste prime 1600 serate che spesso dietro la siepe o il frutteto che si alternano a far da fondale agli spettacoli, si nascondono un camper o una tenda, improvvisati camerini per una notte, oasi dove raccogliere le forze e ripassare i testi.

Raccontateci i vostri viaggi più importanti, inviateci i diari di viaggio all’aria aperta che vi hanno appassionato. Potreste leggerli voi stessi durante uno dei racconti di mezzanotte! (se siete timidi, niente paura, li leggeremo noi per voi). Inoltre da quest’anno vi segnaleremo tutte le aree di sosta attrezzate lungo le rotte del festival con consigli e suggerimenti per passar bene la notte. Il gran finale di questa erranza sarà proprio il 19 ottobre a “casa” Caravan Bacci, vecchi amici del festival e famiglia di viaggiatori professionisti, fondamentali complici in questo progetto birbante e girellone.

Utopia per Emergency. A volte l’amore va dichiarato. Da molti anni seguo il lavoro iniziato da Gino Strada: i suoi libri e le sue battaglie mi hanno sempre fatto star bene e spostano di non poco la stima verso il genere umano. Adesso è il nostro tempo di fare un passo in più e di ringraziare Emergency per quanto fa e per la trasparenza del suo agire. Quest’anno NON faremo le magliette del Festival, ma abbiamo deciso di acquistare per tutto lo staff le maglie Utopia di Emergency, inoltre per ogni spettatore che nel periodo del festival si presenterà con una maglietta Utopia acquistata direttamente dai canali di vendita di Emergency, Guascone Teatro regalerà un biglietto d’ingresso a uno spettacolo. Un piccolo gesto, una dichiarazione d’amore.

Iniziativa finanziata con il contributo dei comuni di Altopascio, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Casciana Terme Lari, Castellina Marittima, Collesalvetti, Crespina Lorenzana, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Porcari, Riparbella, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Vicopisano.

Istruzioni per un buon uso di Utopia

Le cene (facoltative) iniziano alle 20,00. Gli spettacoli alle 21,30 (Euro 8,00 – Escluso eventi speciali). Dopo ogni spettacolo verranno offerti al pubblico Vin Santo, cantuccini ed altri dolci. I famosi cantuccini sono della pasticceria artigianale Masoni di Vicopisano. Il sapere gustoso di una famiglia che da generazioni produce piaceri con grande intensità.

Si consiglia vivamente di prenotare le cene con almeno un giorno di anticipo telefonando direttamente ai numeri dell’organizzazione. É possibile prenotare anche per SMS o su Whatsapp indicando cognome, numero dei prenotati, spettacolo e data dell’evento. Importante: questo tipo di prenotazione sarà valida solo quando confermata dagli organizzatori con sms di risposta da mostrare poi alla biglietteria. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354 – www.guasconeteatro.it.

Se non ci trovi al telefono fatti social! Scrivici su messenger a Guascone Teatro, scrivici una mail (entro le ore 12:00 dell’evento scelto) scrivici su whatsapp, fermaci per strada, fai segnali di fumo, insomma se vuoi ci trovi.

Utopia del Buongusto è un progetto realizzato da Guascone Teatro. Direzione artistica Andrea Kaemmerle, organizzazione Adelaide Vitolo, ufficio stampa Fabrizio Calabrese, comunicazione Fabrizio Liberati, responsabile tecnico e grafica Marco Fiorentini, fonica Ernesto Fontanella.

Un ringraziamento per la preziosa collaborazione a Glenda Genduso, Federica Fiorentini, Florinda Vitolo e tutti i volontari che rendano possibile il festival.

Last modified: Giugno 25, 2024