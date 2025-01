Utilizzava carte rubate: arrestata donna dopo ondata di furti negli ospedali

Written by admin• 4:35 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Approfittando dei momenti di assenza del personale medico e dei pazienti nelle aree a loro riservate, una donna riusciva a compiere furti, che poi portavano le vittime a denunciare l’uso fraudolento delle proprie carte di credito o prepagate.

Tra luglio e settembre 2024, una serie di episodi simili ha colpito due ospedali di Pisa, ma le indagini dei carabinieri hanno portato ora all’identificazione e all’arresto di una 48enne. La donna è accusata di numerosi furti di borse, portafogli e carte, con un modus operandi ricostruito grazie agli accertamenti delle forze dell’ordine.

Il fenomeno dei furti in ospedale ha spinto gli inquirenti a esaminare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, in particolare quelle che mostravano l’uso delle carte rubate in tabaccherie e ricevitorie, nonché le telecamere pubbliche nelle vicinanze. Questa analisi ha permesso di tracciare il profilo della sospetta, il cui spostamento era facilitato anche dall’utilizzo di monopattini a noleggio.

Incrociando le informazioni e le denunce, gli investigatori hanno concentrato l’attenzione su tre tabaccherie di Pisa, e proprio il 17 settembre, durante un appostamento, hanno individuato una donna corrispondente alla descrizione emersa dalle telecamere. Arrivata con un monopattino a noleggio, la donna ha tentato di mascherarsi e di usare alcune delle carte rubate, ma senza successo. È stata quindi bloccata, identificata e trovata in possesso di ulteriori carte e documenti rubati, portando al suo arresto in flagranza di reato e alla denuncia per ricettazione.

