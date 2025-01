Calcio a 5 serie C1. Il Cus Pisa calcio a 5 espugna Poggibonsi

Written by admin• 3:58 pm• Pisa, Sport

PISA – Prosegue la serie positiva di vittorie dei gialloblù di mister Francesco Agosti giunti alla nona vittoria consecutiva, che aprono il 2025 col botto espugnando il campo della Virtus Poggibonsi per 11-5. La partita però non è stata così facile come sembra dire il punteggio.

Primo tempo difficile per i gialloblù che vanno sotto 2-0 per reti di Aliu e Dainez su un campo piccolo e con un Poggibonsi rinforzato, rimontano gli ospiti ben due volte si portano sul pari con due reti di Camero Gabriele, ma i padroni di casa ritornano in vantaggio due volte riacciuffati sempre dalle reti di Raddi e Bruna. Si va al riposo sul 4-4 nonostante il Cus abbia creato almeno dieci palle goal nitide sventate dall’ottimo estremo Musio.

Nella ripresa i gialloblù, che hanno avuto il pregio di non snobbare l’ultima in classifica, mettono il turbo e con azioni a due tocchi e scambi vertiginosi mettono ai paletti la Virtus portandosi su 5-8 con le doppiette di Camero F e Bruna, forti di una condizione atletica e mentale di grande spessore gli ospiti dilagano con Bruna e doppio Fabrizio Camero. Il Cus mantiene saldamente la testa della classifica allungando a +11 sul San Giovanni in terza posizione, mentre regge il passo Le Crete con una vittoria in trasferta.

I risultati della quattordicesima giornata

La 10 Livorno – Alberino 1-1

San Giovanni – Atl. Fucecchio 5-5

Virtus – Poggibonsi – Cus Pisa 5-11

Monsummano – Città di Massa 4-6

Sporting Tau – Deportivo Chiesanuova 6-5

Remole – Futsal Lucchese 1-3

Vigor Fucecchio – IBS Le Crete 4-9

LA NUOVA CLASSIFICA

CUS PISA punti 37

Ibs Le Crete 30

San Giovanni 26

Atl. Fucecchio 25

Remole 24

Alberino 22

Vigor Fucecchio 19

Deportivo Chiesanuova 19

Futsal Lucchese 18

La 10 Livorno 16

Monsummano 15

Città di Massa 14

Sporting Tau Futsal 9

Virtus Poggibonsi 7

