Tenta di fuggire dopo l’alt, arrestato dopo un inseguimento: un carabiniere rimane ferito

PISA – Nella notte tra il 10 e l’11 gennaio, a Pisa, in zona Porta a Mare, un uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto è avvenuto intorno alle 5.20 del mattino, quando una pattuglia dei carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio in via 2 Settembre, ha notato un individuo con il volto coperto da un passamontagna e armato di coltello. Alla richiesta di fermarsi, l’uomo ha tentato di fuggire a piedi, dando inizio a un inseguimento che ha portato a una violenta colluttazione.

Durante l’alterco, il fuggitivo ha cercato di colpire uno dei carabinieri con il coltello, ma fortunatamente l’arma ha solo tagliato la giacca senza provocare ferite al militare. Nel corso della stessa fase dell’arresto, un altro carabiniere è rimasto lievemente ferito a una spalla e a un ginocchio, ma ha continuato a partecipare all’operazione, dimostrando grande determinazione, come sottolineato dal comando di Pisa.

Una volta fermato, sono state effettuate perquisizioni sia sul veicolo che sull’abitazione dell’uomo, dove sono stati trovati quattro smartphone, il manico del coltello, nastro adesivo e una piccola quantità di cocaina e hashish, tutto sequestrato.

Le modalità dell’intervento, con l’uomo armato e travisato in piena notte, suggeriscono che l’arrestato avesse intenzione di compiere furti in abitazioni. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per verificare eventuali collegamenti con furti recenti nella zona di Porta a Mare e nelle aree circostanti.

