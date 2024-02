USL Toscana Nord Ovest. Si è insediato il nuovo Comitato di partecipazione: Cosimi confermata coordinatrice

Scritto da admin• 11:11 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Il pomeriggio del 19 febbraio 2024, presso la sede Asl di Via Cocchi a Pisa, si è tenuta la riunione di insediamento del nuovo Comitato di Partecipazione Aziendale, presieduta dalla direttrice generale dell’Azienda sanitaria Maria Letizia Casani. Durante la seduta è stata confermata Maria Lina Cosimi (dell’ambito di Livorno) come coordinatrice del Comitato.

Gli altri membri dell’organismo aziendale sono stati individuati dai comitati di partecipazione delle diverse zone distrettuali: Paolo Bestazzoni e Ilaria Biagi (Lunigiana), Francesca Menconi e Anna Chiara Borrello (Apuane), Andrea Cupini e Cristina Parpinelli (Versilia), Cecilia Carmassi e Fabrizia Vornoli (Lucca), Mariana Bravi e Maria Gabriella Conti (Valle del Serchio), Enzo Marcheschi e Michela Ciangherotti (Pisa), Walter Pantani e Michela Bargagna (Alta Val di Cecina Valdera), Roberto Boschi (Livorno, insieme alla coordinatrice Cosimi), Vincenza Zagaria e Giuseppe Bernardo (Valli Etrusche), Giulio Tagliaferro e Maria Luisa Chiappa (Elba).

Oltre alla direttrice generale, erano presenti rappresentanti dell’Asl tra cui il direttore dello staff aziendale Francesco Bellomo, il direttore dell’area della formazione strategica e della qualità Francesco Niccolai, il responsabile dei percorsi aziendali di tutela Roberto Della Cerra, e i titolari di incarichi di funzione di alcuni territori aziendali: Simonetta Ghezzani (Pisa), Laura Bruschi (Massa Carrara) e Flavia Costi (Lucca).

La dottoressa Casani ha augurato un proficuo lavoro al nuovo Comitato di Partecipazione, sottolineando che rappresenta la voce dei cittadini e esprimendo il desiderio di continuare la collaborazione per il bene dei cittadini, che devono rimanere al centro dell’attenzione.

Ha evidenziato l’importanza del ruolo dell’URP nel migliorare la qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari, ringraziando gli operatori che si dedicano a questi percorsi di tutela.

Il Comitato di Partecipazione Aziendale si configura come un luogo di confronto tra le associazioni di volontariato e l’Azienda, ed è il principale interlocutore per le decisioni aziendali riguardanti la qualità complessiva dei servizi sanitari e il raggiungimento degli obiettivi di salute dei cittadini. Si occupa di raccogliere e rappresentare il punto di vista dei cittadini, valutando l’organizzazione e l’erogazione dei servizi.

Nel corso del 2024, il Comitato si occuperà anche di progetti di sensibilizzazione su temi cruciali come il progetto regionale PASS (Percorsi Assistenziali per Soggetti con bisogni Speciali). Inoltre, continuerà a segnalare eventuali criticità e promuovere le attività messe a disposizione dall’Asl per i cittadini.

