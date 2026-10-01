Uscite da scuola e bus, protesta al Montale: «Gli studenti rischiano lunghe attese»

Written by Redazione• 2:03 pm• Pontedera, Politica

Striscioni al liceo di Pontedera per le difficoltà con le coincidenze. Benedetti, Futuro Nazionale, chiede un confronto tra scuola, Comune e gestore dei trasporti.

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Futuro Nazionale Pisa.

Gli orari di uscita da scuola e le coincidenze dei pullman finiscono al centro della protesta degli studenti del Liceo Montale, che mercoledì 30 settembre hanno appeso alcuni striscioni per segnalare le difficoltà nel rientro a casa.

Sulla vicenda interviene Jason Benedetti, referente del Comitato comunale di Futuro Nazionale Pontedera, esprimendo vicinanza ai ragazzi e chiedendo alle istituzioni di cercare soluzioni concrete.

«Non stiamo parlando di pochi minuti», afferma Benedetti. «Molti ragazzi arrivano a Pontedera dai comuni del territorio e dipendono dai pullman per tornare a casa. Se perdono una coincidenza, rischiano di aspettare a lungo e di arrivare a casa tardi. Questo significa sottrarre tempo allo studio, allo sport, agli impegni e alla famiglia».

La richiesta è di aprire un confronto tra Comune, dirigenza scolastica, studenti, famiglie e gestore del trasporto pubblico, per verificare la possibilità di coordinare meglio le uscite dalle lezioni con le corse degli autobus.

«Non si tratta di creare contrasti tra scuola e studenti, ma di trovare un equilibrio ragionevole che rispetti le esigenze di tutti», sottolinea il referente di Futuro Nazionale.

Per Benedetti, il diritto allo studio deve accompagnarsi all’attenzione per il tempo e le necessità quotidiane dei ragazzi. «Scuola e trasporti devono dialogare», aggiunge, auspicando che Comune e dirigenza scolastica si siedano al più presto a un tavolo con gli studenti.

Last modified: Ottobre 1, 2026