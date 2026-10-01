Tirrenia ritrova la Festa di San Francesco: giochi, laboratori e gospel per il patrono

Written by Redazione• 1:51 pm• Tirrenia, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

Il 3 e 4 ottobre torna una tradizione che animava la comunità fino agli anni Settanta. Concerto gratuito e raccolta fondi per le famiglie in difficoltà.

TIRRENIA – Dopo molti anni torna la Festa di San Francesco, patrono di Tirrenia, con due giornate dedicate alla comunità, tra celebrazioni religiose, attività per tutte le età e musica. L’appuntamento è per sabato 3 e domenica 4 ottobre, grazie all’iniziativa dell’Associazione I Cavalieri, insieme al Consiglio Pastorale della parrocchia e al Salotto Culturale Massimiliano Giannini, con il patrocinio e il sostegno di Comune di Pisa e Regione Toscana.

La festa recupera un appuntamento particolarmente sentito fino agli anni Settanta, con l’obiettivo di creare nuove occasioni di incontro tra bambini, adulti e anziani.

Sabato 3 ottobre alle 19 le celebrazioni si apriranno con il Transito di San Francesco. Domenica 4 alle 11 sarà celebrata la Santa Messa, mentre nel pomeriggio il giardino della parrocchia ospiterà giochi, laboratori di uncinetto, disegno e arte grafica e una dimostrazione del gioco delle bocce. Ai partecipanti sarà offerta una merenda.

Alle 16.30 la festa proseguirà al Parco Ciro Plebe, ex Ciclilandia, in piazza dei Fiori, con gli interventi delle autorità civili e religiose. A seguire, il Revelation Gospel Choir, diretto dalla maestra Lorenza Catricalà, si esibirà in un concerto a ingresso gratuito, accompagnato da una raccolta fondi per le famiglie bisognose del litorale pisano.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza degli assessori Paolo Pesciatini e Virginia Mancini, del presidente dei Cavalieri Daniele Conti e di Rachele Giannessi del Consiglio Pastorale.

Pesciatini ha sottolineato il valore dei festeggiamenti nel rafforzare i legami della comunità, richiamando anche il rapporto storico tra Pisa e San Francesco. Mancini ha ringraziato le associazioni per il lavoro svolto e per le iniziative capaci di valorizzare Tirrenia e il litorale durante tutto l’anno.

Last modified: Ottobre 1, 2026