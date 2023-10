Uno spazio giochi per bambini al Parco Europa e corse notturne a San Rossore nel periodo Primavera-Estate

Scritto da admin• 6:19 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Durante la seduta consiliare di lunedì 16 Ottobre il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato due Ordini del giorno entrambi approvati.

Il primo Ordine del giorno, protocollato in data 12 Settembre, ha come prima firmataria, la Vice capogruppodi Fratelli d’Italia, Rachele Compare; l’ordine del giorno ha ad oggetto la realizzazione di un’area giochi per bambini e altre aree di aggregazione per ogni età e abilità all’interno del Parco Europa e relativa illuminazione dei percorsi ciclo-pedonali.Il grande intervento di rigenerazione urbana messo in atto dalla precedente Giunta, che ha interessato l’area verde nel quartiere Pisanova, ha permesso di mettere a disposizione dei cittadini un grande spazio tolto al degrado e riteniamo che in questa area resa più sicura e vissuta, sia opportuno realizzare questo spazio giochi da dedicare ai bambini, i quali potranno trascorrere il tempo giocando in sicurezza nel polmone verde del quartiere, dando continuità al lavoro iniziato; rilevato che all’ interno del Parco Europa era già presente la predisposizione per gli impianti di illuminazione, abbiamo ritenuto opportuno richiedere, attraverso l’ordine del giorno, l’installazione di apparecchi segnapasso per illuminare il camminamento pedonale dell’area, garantendo maggior visibilità e sicurezza ai fruitori del parco.

Il secondo, protocollato in data 21 Settembre vede come primo firmatario il Capogruppo Maurizio Nerini e riguarda la proposta di valorizzazione dell’Ippodromo di San Rossore, affinché si possa correre anche nelle ore notturne della stagione primavera-estate.

Al di là di veti ideologici che devono essere superati, per uno sviluppo compatibile con il rispetto più profondo dell’ambiente e della natura che ha trovato il consenso del Ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida, già impegnato in prima linea a rendere l’ippica un’eccellenza della nostra Nazione e la successiva apertura in tal senso da parte del Governatore della Toscana Giani per l’istituzione di un tavolo specifico proposto dal Ministro Lollobrigida. Quindi con questo atto impegna Sindaco e Giunta a manifestare formalmente la disponibilità del Comune di Pisa a partecipare a tale tavolo coinvolgendo tutti gli Enti interessati per definire di un progetto organico che dia un nuovo impulso all’attività dell’ippodromo e del Parco di San Rossore anche mediante lo svolgimento di tutte le discipline equestri e infine a valutare tutti gli atti necessari per la creazione spazi dedicati alla conoscenza del mondo ippico come un Museo e un centro didattico.

