Pisa, dalle abitudine alimentari degli antichi romani all’utilizzo dell’olio: attività per le famiglie al Museo delle Navi Antiche

PISA – Dalle attività per famiglie e bambini alla scoperta delle abitudini alimentari degli antichi marinai e delle tradizioni legate all’utilizzo dell’olio d’oliva, fino alle agevolazioni sui biglietti d’ingresso.



In occasione del “Terre di Pisa Food & Wine Festival” 2023 (20-22 ottobre) il Museo delle Navi Antiche di Pisa organizza una serie di iniziative, a cura di Cooperativa Archeologia, dedicate agli amanti dell’antichità. Si parte con una scontistica sul biglietto d’ingresso al museo, grazie alla quale per i tre giorni del festival coloro che saranno muniti di coupon ritirato allo stand Terre di Pisa potranno beneficiare di uno sconto di 2 euro, valido anche per il fine settimana successivo, ovvero dal 27 al 29 ottobre.

Inoltre, i prossimi due weekend coincideranno con la ripresa delle attività del progetto “Tutti a bordo, salpiamo insieme”, che prevede una serie di approfondimenti e laboratori dedicati ad apprendere, con un pizzico di divertimento, usi, costumi e molto altro delle antiche civiltà.

Il primo appuntamento è in programma alle ore 15,30 nei giorni 21-22 ottobre e 28-29 ottobre, con la visita “A tavola con gli antichi romani”, dedicata alla scoperta dei reperti di alimenti straordinariamente conservati dopo duemila anni, utili a capire come era organizzata la cucina all’interno di una nave.

Il secondo appuntamento è invece “Oleum romanorum: un solo prodotto dai mille usi”, un laboratorio per famiglie con bambini dai 6 anni in su dedicato all’olio di oliva, un prodotto che in epoca romana aveva letteralmente mille usi ed era al centro dei principali commerci del mondo di allora. I partecipanti scopriranno alcuni degli antichi usi dell’olio e proveranno a realizzare un profumo, mescolando questo prezioso ingrediente con fiori ed essenze. L’appuntamento si svolgerà sabato 21 e 28 ottobre, alle 16,30, domenica 22 e 29 ottobre alle 10,30 e alle 16,30.

Tutte le iniziative sono a prenotazione obbligatoria allo 050 47029 oppure a prenotazioni@navidipisa.it, nel fine settimana al numero 050 8057880.

Il costo della singola attività è di 6 euro, in aggiunta al biglietto d’ingresso al museo, mentre il costo promozionale visita + laboratorio è di 10 euro, in aggiunta al biglietto d’ingresso.

