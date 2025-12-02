Universo Corto 2025: a Pisa la XVIII edizione del Festival Internazionale del Cortometraggio

Written by admin• 2:19 pm• Pisa, Attualità, Cultura

PISA- La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, insieme all’Associazione Allievi e all’Associazione Ex Allievi, ospita dal 4 al 7 dicembre 2025 la XVIII edizione di Universo Corto – International Short Film Festival, il festival internazionale dedicato al cortometraggio ideato dal Circolo Culturale Giovani Persone e diretto da Francesco Monceri. Anche quest’anno il Festival conferma la sua vocazione internazionale e l’alta qualità della proposta artistica, con un concorso che raccoglie opere provenienti da tutto il mondo, molte delle quali selezionate o premiate in eventi di prestigio come l’Oscar, il Sundance Film Festival, il Festival di Cannes e Clermont-Ferrand.

L’ingresso è gratuito e il programma prevede proiezioni, incontri con autori, dibattiti e appuntamenti culturali, confermando Universo Corto come uno degli eventi cinematografici più attesi a Pisa.

Un festival di prestigio internazionale

A guidare la manifestazione è il Presidente Roberto Faenza, cineasta e intellettuale che sostiene da sempre la missione del Festival: valorizzare i nuovi linguaggi audiovisivi, sostenere i giovani autori e promuovere un dialogo aperto tra cinema, società, politica e diritti. Nel corso degli anni Universo Corto ha consolidato la propria reputazione grazie anche a giurie presiedute da personalità come Marco Bellocchio, Oliviero Toscani e Robert Zemeckis.

Quest’anno la giuria sarà presieduta dalla regista tunisino-canadese Meryam Joobeur, vincitrice nel 2018 del Toronto International Film Festival Award for Best Canadian Short Film con Brotherhood.

Edizione 2025: cinema, diritti e nuove sfide dell’umano

La XVIII edizione si sviluppa in tre serate di proiezioni e nella cerimonia finale di premiazione del 7 dicembre, con un programma che accosta cortometraggi internazionali a incontri, presentazioni e tre dibattiti dedicati ai grandi temi contemporanei:

Ripensare l’umano tra guerra, politica e diritto

tra guerra, politica e diritto Intelligenza artificiale e trasformazione dell’umano

Umani e animali non umani: comunicazione, relazione, fraintendimenti

Tra gli ospiti: Alberto Di Minin, Flavia Monceri, Yomi Braester, Paolo Heritier, Andrea Minuz, Nicola Perullo, insieme a numerosi autori provenienti da Stati Uniti, Europa, Medio Oriente, Africa e Asia.

Pre-evento e apertura ufficiale

Mercoledì 3 dicembre, ore 18 – Cinema Arsenale

Proiezione del film Who do I belong to, alla presenza della regista Meryam Joobeur. Ingresso gratuito.

Proiezione del film Who do I belong to, alla presenza della regista Meryam Joobeur. Ingresso gratuito. Giovedì 4 dicembre, ore 15:30 – Sant’Anna

Apertura ufficiale del Festival con il film Il giocatore invisibile di Stefano Alpini, già presidente di giuria dell’XI edizione.

La conduzione delle serate è affidata a Luciana Cipriani e Marco Bani.

Un ponte tra generazioni, linguaggi e culture

Universo Corto si conferma un laboratorio culturale aperto, capace di connettere studenti, registi, ricercatori e appassionati, offrendo uno spazio privilegiato per esplorare le nuove forme del cinema breve e le sfide del nostro tempo.

Info, programma, film in concorso e ospiti su: https://www.universocorto.org/

Dichiarazioni

Giuseppe Turchetti, ProRettore ai Rapporti con Imprese, Enti e Territorio della Scuola Sant’Anna:

«Accogliere Universo Corto significa intrecciare linguaggi artistici e ricerca, creando uno spazio in cui cinema e pensiero critico dialogano su temi di forte rilevanza sociale. È un’opportunità preziosa per la nostra comunità».

Filippo Bedini, assessore alla cultura del Comune di Pisa:

«Siamo lieti di sostenere anche quest’anno una rassegna dedicata al cortometraggio, un genere oggi più che mai attuale nell’epoca della comunicazione rapida. Universo Corto è un festival giovane, internazionale e perfettamente in sintonia con lo spirito della città».

Francesco Monceri, direttore del Festival:

«Questa edizione rafforza ulteriormente la vocazione culturale e sociale del Festival, grazie alla collaborazione con la Scuola Sant’Anna. Ringrazio inoltre il Comune di Pisa per l’attenzione e il sostegno costante, che hanno favorito il ritorno della manifestazione in città e ne accompagnano la crescita».

Last modified: Dicembre 2, 2025