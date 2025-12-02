Elisabetta Mazzarri (Lista Boggi Sindaco): “Sul lupo serve coraggio: la situazione è in rapida ascesa, occorre un censimento urgente e interventi preventivi”

Written by admin• 2:43 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – “La presenza del lupo nel territorio di San Giuliano Terme e nelle aree limitrofe è in rapida crescita e richiede interventi urgenti”, dichiara la Consigliera civica Elisabetta Mazzarri.

“Secondo le voci di chi vive e frequenta quotidianamente il territorio — allevatori, cacciatori e residenti — la popolazione di lupi sta aumentando in modo significativo: non solo le femmine alfa, ma anche alcune femmine subordinate si stanno riproducendo, formando nuovi branchi. Questo fenomeno differisce dalla dinamica naturale della specie e ha determinato un aumento considerevole della popolazione negli ultimi tre anni“.

“Gli effetti sul territorio sono già evidenti: i cinghiali, in particolare giovani e sub-adulti, sono stati drasticamente ridotti; alcuni animali superstiti si avvicinano a strade e insediamenti urbani, incrementando il rischio per cittadini e automobilisti; vi sono numerosi episodi che coinvolgono cani domestici e da lavoro, con conseguenze spesso gravi. Le attività agricole sono anch’esse fortemente influenzate: diversi allevatori hanno dovuto modificare razze e modalità di allevamento, tenendo gli animali in stalla, con conseguente aumento dei costi e riduzione della redditività delle aziende“.

“Le testimonianze raccolte sul campo — spiega Mazzarri — evidenziano come il numero di lupi sia aumentato rapidamente negli ultimi tre anni e come la pressione sugli ecosistemi e sulle attività umane sia in crescita. Queste osservazioni provengono da chi vive quotidianamente il territorio e ha esperienza diretta della fauna locale.”

“A conferma della complessità della situazione, recenti studi riportati dal quotidiano il Dolomiti indicano che, tra 748 lupi analizzati in Italia tra il 2020 e il 2024, quasi la metà (46,7%) presenta segni di ibridazione con il cane domestico, con implicazioni importanti per la conservazione genetica della specie. Proprio perché vogliamo tutelare il lupo, è necessario intervenire con urgenza. Occorre avviare un censimento scientifico e aggiornato, predisporre misure preventive non letali e promuovere una gestione del territorio che salvaguardi sia la specie sia la sicurezza dei cittadini e la sostenibilità delle attività agricole“.

“La gestione dei grandi predatori non può basarsi sulla rassegnazione o su interventi emergenziali — conclude Mazzarri —. Serve una strategia chiara e coraggiosa: il Comune deve farsi promotore di azioni concrete, sollecitando Regione e Governo, per affrontare la situazione prima che diventi emergenza.”

