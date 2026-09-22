Università e carcere, a Pisa l’incontro “Conoscenza che cura”

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PISA- Il Polo Universitario Penitenziario dell’Università di Pisa e la Scuola Superiore Sant’Anna partecipano alle iniziative promosse dalla CNUPP – Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari nell’ambito della European Researchers’ Night 2026.

L’appuntamento pisano, intitolato “Conoscenza che cura: salute, diritti e percorsi universitari in carcere”, si terrà giovedì 24 settembre, a partire dalle 9.30, nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, in via Serafini 3.

La giornata rientra nel programma nazionale “Avere cura attraverso la conoscenza”, che metterà in collegamento università e istituti penitenziari di diverse città italiane. Protagonisti dell’iniziativa saranno gli studenti universitari delle Case circondariali di Pisa e Livorno, che condivideranno le proprie esperienze con docenti, rappresentanti dei Poli universitari penitenziari, delle istituzioni e del mondo della ricerca.

L’incontro intende sottolineare come i Poli universitari penitenziari non siano soltanto luoghi di formazione, ma anche contesti nei quali produrre conoscenze sulle condizioni di accesso allo studio, sulla salute e sulla vita negli istituti, valorizzando il contributo diretto delle persone detenute.

Questa impostazione trova applicazione nel progetto europeo PARTNER – Participatory Approach for Training, Empowerment, and Health Education Resources in Prisons, coordinato dall’Università di Pisa sotto la guida scientifica di Lara Tavoschi. Il progetto, dedicato all’educazione alla salute e alla costruzione partecipata di strumenti formativi, ha coinvolto anche gli studenti del Polo penitenziario come partecipanti attivi alla produzione di conoscenza.

Durante la mattinata interverranno, per l’Università di Pisa, Andrea Borghini, delegato del rettore per il Polo Universitario Penitenziario; Erica De Vita, referente del progetto PARTNER; Renata Leardi; Tiziano Marzo, referente PUP del Dipartimento di Farmacia; e Gerardo Pastore, delegato PUP del Dipartimento di Scienze Politiche e referente di PARTNER. Per la Scuola Superiore Sant’Anna sarà presente Emanuele Rossi, delegato per il Polo Universitario Penitenziario. Parteciperà inoltre Alice Lazzarotto, direttrice della Casa circondariale di Pisa.

Il programma inizierà alle 9.30 con l’accoglienza dei partecipanti e proseguirà con il collegamento nazionale della CNUPP. Dalle 11.00 alle 12.30 si svolgerà la sessione locale, dedicata alle testimonianze degli studenti di Pisa e Livorno e al confronto tra università, istituzioni e ricerca.

Last modified: Settembre 22, 2026