Commissariato di Volterra, Petrucci: «La Regione individui locali idonei per i nuovi agenti»

Written by Redazione• 2:44 pm• Pisa, Politica, Volterra

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere regionale, Diego Petrucci.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci annuncia la presentazione di un’interrogazione alla Regione Toscana per chiedere di individuare spazi idonei da mettere a disposizione del Commissariato di Polizia di Volterra.

«Mesi fa avevamo annunciato con orgoglio e soddisfazione l’arrivo di nuovi agenti a rinforzo del Commissariato – dichiara Petrucci –. Un risultato concreto, atteso da anni e fondamentale per la sicurezza e il presidio del territorio, che oggi rischia però di essere gravemente vanificato a causa dell’inerzia dell’Amministrazione locale».

Secondo il consigliere regionale, il Comune non avrebbe individuato locali adeguati per consentire agli agenti di svolgere il proprio lavoro in condizioni di efficienza e garantendo la tutela della riservatezza dei cittadini.

«È surreale che, di fronte a uno sforzo concreto del Governo, che ha mantenuto gli impegni e rafforzato in modo significativo la presenza delle forze dell’ordine a Volterra, l’Amministrazione comunale non sia stata in grado di individuare o cedere spazi idonei – prosegue Petrucci –. Rischiare un ridimensionamento del presidio o un depotenziamento degli organici per mancanza di stanze sarebbe un fallimento amministrativo che la Toscana non può permettersi».

«Chiedo quindi alla Regione Toscana, attraverso un’apposita interrogazione, di censire e mettere a disposizione locali o strutture idonee appartenenti al patrimonio regionale e attualmente inutilizzati o sottoutilizzati. Garantire spazi adeguati alla Polizia di Stato significa difendere la sicurezza dei cittadini e dimostrare rispetto per chi lavora ogni giorno per la nostra tutela», conclude Petrucci.

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Last modified: Settembre 22, 2026