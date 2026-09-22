NavigArte torna a Pisa: danza, musica e arti visive dal 25 settembre al 1° novembre

Written by Redazione• 3:22 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Dal 25 settembre al 1° novembre torna a Pisa NavigArte – NavigAzioni fra danza, musica e arti visive alla Porta del Mar, il festival internazionale diretto da Flavia Bucciero, giunto alla sedicesima edizione.

Nato nel 2011 da un’idea del Consorzio Coreografi Danza d’Autore e di Movimentoinactor Teatrodanza, il festival rinnova la propria vocazione all’incontro tra linguaggi artistici e culture differenti, portando a Pisa compagnie e artisti provenienti da varie regioni italiane, dalla Corsica e da Cipro.

Danza, musica, immagini e parole si intrecceranno in un programma dedicato ad alcuni dei principali temi contemporanei: il rapporto tra essere umano e natura, la memoria, l’identità, la tecnologia, il bullismo, l’amore, la vulnerabilità e la guerra. Particolare attenzione sarà riservata alle nuove generazioni e al mondo adolescenziale.

«NavigArte è ormai un appuntamento consolidato nel calendario culturale cittadino – dichiara il vicesindaco e assessore alla cultura Filippo Bedini –. Il valore della manifestazione risiede anche nella sua capacità di legarsi profondamente a Pisa, alla sua storia e all’acqua, elemento che da sempre ne caratterizza l’identità. L’Amministrazione continua a sostenere un festival che ha saputo crescere e arricchire con una proposta originale e di qualità l’offerta culturale della città».

«Una navigazione fra linguaggi, corpi e visioni è il filo conduttore dell’edizione 2026 – spiega la direttrice artistica Flavia Bucciero –. Crescono l’attenzione alle proposte internazionali e l’interesse per le tematiche del mondo giovanile e adolescenziale. Abbiamo inoltre mantenuto prezzi fortemente calmierati, affinché il festival continui a essere un luogo aperto e condiviso».

Il programma. L’apertura è prevista venerdì 25 settembre alle 20.30 al Bastione Sangallo, con The Mona|Lisa Twins di Kinesis CDC, La Nona (Passo a due) di Con.Cor.D.A./Movimentoinactor e Pezzi di me – Adagio affettuoso di Artgarage.

Sabato 26 settembre, sempre alle 20.30 al Bastione Sangallo, andranno in scena Into the Echo di Con.Cor.D.A./Movimentoinactor, Hito di Asmed/Balletto di Sardegna e Nowhere della compagnia corsa Cie Art Mouv’ – Hélène Taddei Lawson.

Domenica 27 settembre alle 17.30, al Parco di via Vecellio, la compagnia corsa Cie Vialuni proporrà La Performance Agricole, lavoro dedicato alla terra, all’acqua e al rapporto tra uomo e natura.

Il festival proseguirà sabato 3 ottobre alle 21.00, a Teatri di Danza e delle Arti – Corte Sanac, con Il Teatro della Voce – Favole di Jean de La Fontaine per clarinetti e attore. Domenica 11 ottobre alle 18.00 Asmed/Balletto di Sardegna presenterà Selfie – La legge del più scemo, spettacolo dedicato al bullismo e al rapporto tra il gruppo e chi viene percepito come più fragile.

Sabato 17 ottobre alle 21.00 la Compagnia Zappulla DMN porterà in scena Love (H)U Man’s Love, dedicato all’amore e al rapporto tra identità e tecnologia. Il 24 ottobre alle 21.00 Con.Cor.D.A./Movimentoinactor presenterà invece Storie di mare, miseria e fere, liberamente ispirato a Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo.

Il 31 ottobre alle 18.00, al Bastione del Parlascio, Laboratori Permanenti proporrà I danni del tabacco di Anton Čechov. Prima dello spettacolo, dalle 16.00, sarà possibile accedere con lo stesso biglietto al camminamento in quota delle Mura di Pisa.

La chiusura è prevista domenica 1° novembre alle 21.00, a Teatri di Danza e delle Arti, con Never Just I della compagnia cipriota Cie En Drasi/Evie Demetriou, assolo dedicato alle identità di donna, madre e figlia.

NavigArte è realizzato con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa e UniCoop Firenze – Sezione soci Pisa, con la collaborazione di RAT – Residenze Artistiche della Toscana e del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa.

I biglietti costano 10 euro, ridotto 8, per le serate al Bastione Sangallo e 7 euro, ridotto 5, per gli spettacoli a Teatri di Danza e delle Arti. Per l’appuntamento al Bastione del Parlascio il biglietto costa 10 euro e comprende l’accesso alle Mura.

In caso di maltempo gli spettacoli all’aperto saranno trasferiti a Teatri di Danza e delle Arti, in Corte Sanac 97/98.

Informazioni e prenotazioni: 050 501463, WhatsApp 342 0787727, navigarte.info@gmail.com, www.movimentoinactor.it.

Last modified: Settembre 22, 2026