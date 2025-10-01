UniPi-Orienta 2025: dal 9 all’11 ottobre il Polo Fibonacci apre le porte agli studenti delle superiori

Written by admin• 4:47 pm• Pisa, Attualità

PISA- Dal 9 all’11 ottobre 2025, il Polo Fibonacci (Largo Bruno Pontecorvo 3, Pisa) ospiterà UniPi-Orienta 2025, l’evento dell’Università di Pisa dedicato all’orientamento delle future matricole. Le iscrizioni sono già aperte tramite un form online disponibile sul sito dell’Ateneo.

L’evento, in programma dalle 8:30 alle 19:00, permette agli studenti delle scuole superiori di scegliere il giorno di partecipazione, poiché il programma sarà lo stesso per tutte e tre le giornate. I partecipanti avranno l’occasione di:

Conoscere da vicino i corsi di laurea ,

, Partecipare a lezioni aperte, laboratori ed esperimenti ,

, Interagire direttamente con docenti e tutor.

Tra i momenti più attesi ci saranno le UNImPIadi, un gioco a squadre che trasforma i temi della ricerca universitaria in una sfida coinvolgente, con premi finali per la squadra vincitrice. Il programma prevede inoltre:

Incontri informativi su immatricolazioni, borse di studio, alloggi, esperienze all’estero, sport universitario e servizi di supporto ,

, Colloqui motivazionali individuali.

Per gli insegnanti accompagnatori sono previsti seminari dedicati, con focus sulle strategie di orientamento e, nella giornata di sabato, sull’uso dell’intelligenza artificiale nella didattica. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.

«UniPi-Orienta è un’occasione preziosa per aprire le porte dell’Ateneo alle ragazze e ai ragazzi che stanno per scegliere il loro futuro, aiutandoli a compiere una scelta consapevole e serena – sottolinea la professoressa Laura Marcucci, delegata per le Attività di Orientamento –. Ringrazio le colleghe e i colleghi di tutti i dipartimenti, insieme ai tutor, per la disponibilità dimostrata in queste tre giornate così intense, e in particolare i referenti all’orientamento e il personale della direzione didattica, che con impegno e professionalità rendono possibile questa iniziativa».

