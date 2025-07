Unione Valdera: nuovo contributo per abbattere le rette dei nidi alle famiglie escluse da “Nidi Gratis”

Written by admin• 12:47 pm• Attualità, Pontedera

PISA- L’Unione Valdera conferma il proprio impegno concreto a sostegno delle famiglie del territorio, con un nuovo intervento dedicato a chi ha sostenuto spese per l’asilo nido nell’anno educativo in corso, ma non ha potuto beneficiare del contributo regionale “Nidi Gratis”.

Grazie alle risorse assegnate nell’ambito del finanziamento FSE+ 2021/2027 – Avviso regionale per l’accoglienza nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi), l’Unione ha destinato una parte dei fondi all’abbattimento delle rette per la frequenza dei nidi pubblici e privati accreditati situati sul territorio dei Comuni aderenti.

Il sostegno è riservato alle famiglie residenti in Toscana con ISEE 2024 compreso tra 35.000,01 e 50.000 euro, e punta a favorire la frequenza dei nidi come diritto e opportunità di crescita per tutti i bambini, anche per quei nuclei familiari che, pur rientrando in fasce medie di reddito, non hanno accesso ad altri contributi.

Come e quando fare domanda

Le domande potranno essere presentate dal 17 luglio al 4 agosto 2025 tramite:

PEC all’indirizzo : unionevaldera@postacert.toscana.it

: unionevaldera@postacert.toscana.it consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Unione Valdera (Via Brigate Partigiane 4, Pontedera)

all’Ufficio Protocollo dell’Unione Valdera (Via Brigate Partigiane 4, Pontedera) Uffici Servizi Educativi dei Comuni appartenenti all’Unione.

Il modulo di domanda e l’avviso pubblico sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale dell’Unione Valdera.

Tempistiche

L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato nel mese di settembre 2025, seguito dall’erogazione dei contributi secondo le modalità indicate nel bando.

Un aiuto concreto che amplia l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, sostenendo le famiglie e promuovendo l’inclusione.

