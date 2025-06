Una via per Franco Serantini: San Giuliano Terme non Dimentica

Written by admin• 2:23 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – Il nome di Franco Serantini risuonerà presto tra le strade di San Giuliano Terme. È stata infatti approvata, durante l’ultimo Consiglio Comunale, una mozione presentata da tutte le forze politiche di maggioranza e redatta dal consigliere Puccioni, che prevede l’intitolazione di una via, una piazza o un edificio pubblico alla memoria del giovane anarchico pisano.

Questa decisione non è un semplice atto burocratico, ma un gesto di profondo valore civico e culturale che riafferma l’impegno dell’amministrazione di San Giuliano Terme nel preservare la memoria storica e nel ricordare figure significative come quella di Franco Serantini. La sua tragica morte, avvenuta nel 1972 dopo un arresto a Pisa, è un monito che non deve essere dimenticato, un simbolo delle lotte per la libertà e la giustizia sociale.



L’iniziativa, promossa e votata dalla maggioranza consiliare, dimostra ancora una volta l’attenzione del Comune di San Giuliano Terme verso tematiche importanti, sottolineando la volontà di non lasciare che certe storie svaniscano nel tempo. Intitolare uno spazio pubblico a Serantini significa onorare la sua figura e, al tempo stesso, offrire alle nuove generazioni un punto di riferimento tangibile per riflettere sui valori di impegno civile e di difesa dei diritti. Questa mozione è un esempio di come la politica locale possa e debba farsi custode della memoria, promuovendo iniziative che rafforzano il senso di comunità e la consapevolezza civica. San Giuliano Terme, con questa scelta, riafferma il proprio ruolo di comunità attiva e sensibile, capace di guardare al futuro senza dimenticare il proprio passato e le figure che lo hanno segnato.

